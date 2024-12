Duelo en las fiestas: Cómo sobrellevar lo que queda del año sin renunciar a la paz

Hablá con tu entorno: comunicá tus necesidades, como los recuerdos que quieras compartir o el tiempo que necesites para vos. También haceles saber si decidís no participar en eventos grandes y explicales el por qué.

comunicá tus necesidades, También haceles saber si decidís no participar en eventos grandes y explicales el por qué. Buscá apoyo profesional: si el duelo se vuelve insoportable, no sientas vergüenza en buscar grupos de apoyo o terapia. Acordate que reconocer cuando necesitás ayuda es un acto de fortaleza, no de debilidad.

si el duelo se vuelve insoportable, no sientas vergüenza en buscar grupos de apoyo o terapia. Honrar a los que se fueron: plantar un árbol, encender una vela en su memoria o hacer una donación a su nombre a una causa que simbolice sus valores son acciones que los homenajean y que también pueden ser reparadoras para quienes las llevan a cabo.

plantar un árbol, encender una vela en su memoria o hacer una donación a su nombre a una causa que simbolice sus valores para quienes las llevan a cabo. Hacé algo diferente: comé otra cosa, organizá un evento especial o simplemente permitite no festejar si te parece necesario. Lo importante es priorizar tu bienestar.

image.png Hablar sobre lo que te pase, con alguien de confianza o con un profesional, siempre es bueno. ¿Te haría bien homenajear a esa persona que no está? Hacelo. ¿Darte un gusto? ¡También!

El duelo no tiene un camino definido, y las fiestas de fin de año pueden amplificar tu tristeza como las oportunidades de encontrar consuelo. Escucharte, apoyarte en quienes te rodean y crear nuevos recuerdos puede ayudarte a transitar esta etapa. Es cierto que la vida no va a volver a ser igual sin esa persona que ya no está, pero dale un poco de tiempo y la alegría va a volver a sorprenderte.