Compras navideñas: 7 mejores consejos para evitar el estrés

Las compras navideñas pueden ser emocionantes, pero también agotadoras y estresantes. Y se supone que no debería ser así en una de las épocas más lindas del año. Entonces, ¿Cómo reducir el estrés navideño? ¿Qué hacer para que las compras navideñas no me estresen? ¿Cómo controlar el estrés en Navidad?