Marcelo Longobardi finalizó en AM 630 Radio Rivadavia y no le renovaron contrato

Durante meses, Radio Rivadavia simuló que no le importaban estas ausencias de Longobardi pero, aparentemente, ahora sí le pareció que no correspondía para una frecuencia con ambición de competir en la mañana con la AM 790 Radio Mitre, donde Eduardo Feinmann -ex Rivadavia- no falta nunca, y cuando Longobardi conducía en Mitre tampoco tenía las ausencias de estos tiempos en Rivadavia.