El potente descargo de la ex de Jorge Lanata vs. periodistas: "No tengo nada para decirles"

Por favor dejen de perseguirnos, yo no pertenezco al medio, no me gusta la exposición, me incomodan las cámaras y no tengo nada para decirles

"Hay muchísima gente que si le gusta la exposición, otros que la necesitan y están encantados cuando tienen una cámara en frente, vayan a buscarlos a ellos y todos contentos. Gracias", concluyó la artista.

Wanda Nara apuntó contra Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi

En el culebrón mediático del momento, protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y La Chin Suárez, la conductora de MasterChef procedió con toda furia contra la letrada. A través de su cuenta de X, la ex modelo afirmó:

En estos días les cuento la historia de una abogada. Por respeto a su ex que ya no está, estoy pensando si contarlo o no. Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer

Por esa razón, la abogada decidió no quedarse callada y manifestar su molestia: "Me parece que todo lo que está diciendo es una aberración. Primero, no es mi ex. Segundo, todo lo que está diciendo de chorra, ¿otra vez?. Y se hace la sorora con las mujeres, acá me parece que cruzó un límite".

