Baby Etchecopar destrozó a Luis Majul por la biografía de Jorge Lanata

Baby Etchecopar opinó del pase frustrado con Jonatan Viale

Durante 2024 Jonatan Viale debió hacer el pase radial con Marcelo Longobardi y en más de una ocasión quedó claro al aire que no había química entre ambos.

Esta vez al perecer ocurre lo mismo y Baby Etchecopar explicó por qué motivo no se está llevando a cabo la clásica conversación entre los conductores.

JONI VIALE vs. BABY ETCHECOPAR: Guerra, tensión, polémica y PASE FRUSTRADO



"Me dijeron que Joni se va corriendo del canal"

"Me da lo mismo si hay o no pase"



— América TV (@AmericaTV) February 4, 2025

"Lo que pasa es que Joni se va para el canal. Y sale corriendo para el canal. Eso me dijeron. Yo lo hago el pase si hay que hacerlo, no tengo ningún problema", expresó en diálogo con A la tarde.



Y sumó molesto con la situación: "A mí me dijeron: 'Joni no hace el pase porque se va rápido'. Ok, mejor". "Me da lo mismo, la verdad que no me mueve el amperímetro. Haya pase o no haya pase", concluyó.



