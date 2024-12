El PRO criticó el pliego de la hidrovía por falta de transparencia.

Actualmente, la tarifa para el transporte internacional de la hidrovía es de US$ 4,30 por tonelada de registro neto (TRN). Según Gustavo Idígoras, presidente de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) este precio quedó caro y tendría que estar "en el rango de los US$ 3".

También desde Pensar criticaron los 30 años que durará la licitación y que podrá extenderse por otros 30 más. La fundación del PRO dijeo que este período no tiene fundamento técnico porque y argumentaron que los cambios tecnológicos y ambientales se producen en ciclos más cortos que exigen respuestas más rápidas.

Las críticas del Gobierno de Santa Fe

La secretaria de Transporte de Santa Fe, Renata Ghilotti, reclamó por la participación de la provincia en la elaboración de los pliegos de concesión. "Con 849 km de la hidrovía pasando por la Provincia de Santa Fe, es fundamental que su voz sea escuchada en este proceso", argumentó la funcionaria.

Quince días atrás, este medio informó que Nación se comprometió a crear un órgano de control que trabajará con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para vigilar el desempeño de la empresa que gane la licitación. El Ejecutivo le prometió un lugar a los usuarios de la hidrovía, pero no incluyó a las provincias que limitan con el río Paraná.

Por otro lado, Ghilotti aclaró que algunos reclamos realizados por el Gobierno de Santa Fe fueron incluidos en el pliego, otros quedaron afuera, como "llevar al máximo la profundidad del calado de ambos tramos que atraviesan nuestra Provincia". En el pliego, Nación estableció un calado de 42 pies hasta Timbúes, en el Gran Rosario, y otro de 17 pies río arriba.

Desde el Ejecutivo santafesino reclamaron que el calado mayor continúe hasta los puertos del norte para que puedan navegar los grandes barcos cerealeros. En la última semana, Nación modificó el pliego y llevó el calado de 42 a 44 pies, tal como pedían los usuarios, pero lo mantuvo hasta Timbúes.

Las críticas de las dragadoras

Deme Dredging (Bélgica) y Rhode Nielsen (Holanda), dos de las dragadoras más importantes del mundo, presentaron sus quejas por el pliego y pidieron que se cancele el proceso licitatorio. Ambas empresas entienden que el escrito del Gobierno Nacional está direccionado para que Jan De Nul, actual contratada, se quede otra vez con la licitación.

Las dragadoras presentaron recursos administrativos ante Nación para que modifique los pliegos y suspenda la licitación que tendrá la apertura de sobres a mitad de febrero 2025. “Dredging está interesada en participar en la Licitación, resulta claro y manifiesto que nos encontramos ante una licitación ilegítimamente direccionada”, arranca el escrito de la empresa belga.

“Con supuesto fundamento en la singularidad de la vía navegable troncal (VNT), se ha aprobado un pliego que otorga ventajas competitivas insuperables a favor del actual dragador (que es parte del grupo empresario que opera la VNT desde hace más de 29 años) que desalientan e incluso podrían tornar inviable la presentación de ofertas por nuevos operadores" explica Deme Dredging.

Según la dragadora belga el pliego se apartó de las previsiones legales e “incluyó requisitos económicos y técnicos que condicionan y limitan en forma inaceptable la concurrencia competitiva y que demuestran —una vez más— la voluntad implícita de favorecer al grupo empresario que realiza los trabajos de dragado en la VNT desde 1995”, es decir Jan de Nul.

Además, la empresa se queja de los antecedentes económicos del pliego, que exige que los oferentes acrediten un patrimonio neto mínimo de US$ 300 millones y una facturación anual mínima de US$ 450 millones. El oferente que no cumpla con estos requisitos será descalificado, dice el pliego.

“Este requisito es otra clara evidencia del direccionamiento a favor de la actual contratista. En efecto, según surge del sitio web oficial del grupo Jan De Nul, el ejercicio 2023 arrojó un patrimonio neto de € 3.380.000.000 y una facturación de € 2.900.000.000”, asegura la dragadora belga.

Por su parte Rhode Nielsen dijo que "La Licitación se basa en requerimientos y condiciones que restringen la concurrencia de interesados (en su mayoría empresas internacionales de gran trayectoria de la industria) y la competencia entre eventuales oferentes, beneficiando solo a un potencial competidor, el grupo Jan De Nul".

Para la empresa holandesa el pliego "en lugar de establecer un sistema de “pasa / no pasa” respecto a las condiciones técnicas para acreditar la capacidad de ejecutar la obra, reglamenta un sistema de puntaje por el cual se exige y premia requisitos que 3 son inconducentes para demostrar dicha capacidad de ejecución".

"Lo razonable hubiese sido que solamente se exija que los oferentes acrediten las condiciones necesarias para ejecutar la obra y luego se dirima cuál es la oferta más conveniente a partir de la menor tarifa ofertada. En definitiva, dentro de un universo de oferentes que están en condiciones de cumplir con el contrato plenamente, la variante determinante no puede ser otra que el menor precio ofertado", agrega el documento.

En su recurso, Rhode Nielsen afirma que el pliego exige requisitos que solamente puede cumplir Jan de Nul como acreditar antecedentes de dragado en Argentina y países limítrofes y contar con un Representante Técnico con un mínimo de 36 meses de experiencia en el país. "Estos requisitos, que no fueron incluidos en licitaciones anteriores, son un claro ejemplo de cómo se beneficia a Jan De Nul, en desmedro de los restantes potenciales interesados y oferentes", dice el comunicado.

Para la dragadora holandesa, "Jan de Nul (y, eventualmente, otro competidor, Boskalis) es la única internacional de gran tamaño que cuenta con un Representante Técnico que cumple con esos requisitos y que ha hecho trabajos importantes de dragado en la región".

Además, la empresa argumenta que "haber dragado en la región no hace que una empresa merezca una mejor calificación que la que haya dragado en, por ejemplo, Europa u Oceanía. Del mismo modo, un Representante Técnico sin experiencia de dragado en Argentina se encuentra completamente calificado para ejecutar la obra objeto de la Licitación".

