Vaca Muerta: Importante empresa de la hidrovía analiza invertir US$ 1.000 millones

Según Archniotis, Navios también analiza fortalecer su presencia en la hidrovía con la construcción de un puerto de granos en Rosario (Santa Fe) o San Nicolás (Buenos Aires), más la compra de seis barcos para el traslado de commodities. Este proyecto expansivo requerirá una inversión cercana a los US$ 1.800 millones: entre US$ 100 a 150 millones para el puerto y entre US$ 70 a 280 millones para cada barco.

image.png La naviera también está presente en Paraguay y Uruguay, donde inauguró en abril un puerto en Nueva Palmira.

La naviera que quiere expandirse a Vaca Muerta

Los orígenes de Navios South American Logistics se remontan a 2005, cuando Angeliki Frangou, una empresaria de Grecia, compró Navios, una naviera internacional con 70 años de historia que en esos años solamente tenía un puerto granelero, ubicado en Nueva Palmira, Uruguay.

Luego, Frangou se asoció a los hermanos argentinos Claudio y Carlos López, quienes eran dueños de Compañía Naviera Horamar. La empresaria les pagó a los López US$ 112 millones por su flota fluvial y el puerto de líquidos que tenían en Paraguay. De la sociedad surgió Navios South American Logistics: el 36,2% quedó para los argentinos y el 63,8% para la griega.

En 2022, Frangou designó a George Achniotis como cabeza del nuevo management que busca nuevos rumbos comerciales para la empresa que hoy vale US$ 4.000 millones y cuenta con 175 embarcaciones en el mundo. En cuanto a los López, aún tienen sus acciones, pero no forman parte de la conducción.

Achniotis, quien además de CEO es el director financiero y miembro de la junta directiva de Navios Group, el nombre de la empresa para el mundo, se mostró optimista con el rumbo del Gobierno de Javier Milei: "Por primera vez en mucho tiempo, sentimos que las condiciones son las adecuadas para invertir en la Argentina, tenemos más certeza con las nuevas normativas”.

El CEO de Navios contó que “hace dos años, cuando visité el país, nuestros clientes eran pesimistas. Decían que era una locura venir a aquí. Hay una nueva perspectiva. Hoy, están confiados" y comparó la situación argentina con la crisis financiera de Grecia en 2009, cuando "pasamos por un programa de austeridad severo, ahora es la economía más eficiente de Europa”.

Aunque los números de la empresa en 2024 estarían un 10% por abajo del 2023 (el mejor año para la empresa en el país) por la bajante de agua en la hidrovía, Achniotis anticipó que será el segundo mejor año e informó que la empresa tendrá un rebranding en 2025.

Más contenido en Urgente24

Descubren que mucho tiempo frente a pantallas le hace esto al cerebro de los niños

Investigan fraude electoral masivo en los comicios municipales en Brasil

Donald Trump y Tesla: ¿Adiós a reportes de accidentes de coches autónomos?

El FBI desmanteló una banda de norcoreanos que coopera con Pyongyang