Victoria Villarruel encabezó acto en Ushuaia (donde hubo críticas a Milei)

"Mientras Argentina sufre graves niveles de pobreza, las potencias extracontinentales se están llevando del territorio argentino una cuantiosa fortuna en alimentos y energía. A eso se le suma el daño ecológico que causan en el Atlántico Sur. Respondiendo al llamado del Papa Francisco, debemos implementar políticas hemisféricas que aseguren el cuidado de nuestra casa común, que es América, frente a la avidez de las potencias extracontinentales que saquean, desgradan y agotan las riquezas de nuestro océano. Ello exige la implementación de políticas continentales que protejan la sustentabilidad de nuestros recursos. Por estas razones, todo lo vinculado a esta zona compromete la defensa nacional y la defensa hemisférica", prosiguió.

"La seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental. El desafío exige acuerdos entre países de nuestro continente para fijar las políticas de defensa hemisféricas".

“En Europa y en Asia hay guerras por energía y por alimentos. El Papa dijo que hay una guerra mundial en partes. América es un continente de paz, no queremos que traigan sus guerras a nuestra región”, aclaró la vice, volviendo a citar a Francisco, e insistió: “Este es el desafío de la actualidad y del futuro en Atlántico Sur. Nuestro país debe definir una política clara y sin ambages de defensa nacional y de defensa de sus intereses en la región, estableciendo alianzas conducentes con las demás naciones americanas en una verdadera política hemisférica”

Veterano contra Milei: "Nos ilusionamos con un gobierno distinto pero se convirtió en un conventillo"

El acto inició con declaraciones del presidente del Centro de Excombatientes de Ushuaia y veterano de la Guerra de Malvinas, Juan Carlos Parodi, quien destacó la presencia de Villarruel: "No es común que autoridades nacionales estén presentes en este acto".

Parodi aprovechó para reclamar al Gobierno nacional por los "resultados de las gestiones políticas para la recuperación" de las Islas y consideró que, a 192 años de ocupación por la fuerza del territorio, "es hora de revisar y corregir nuestra acción diplomática".

“Hemos escuchado al Presidente el año pasado decir que ningún gobierno ha hecho por Malvinas como este hizo en tres meses, pero yo no he visto nada, no se si ustedes han visto algo”, cuestionó.

Luego, Parodi criticó que Javier Milei haya nombrado “malvinenses” a los isleños y dijo que sus dichos parecieron un guiño a la “autodeterminación de los pueblos, que “no corresponde para nada” en este caso.

“Acabo de escuchar al señor Presidente en su discurso decir que hay que escuchar a los habitantes de las islas decir que quieren ser argentinos, algo parecido a la autodeterminación de los pueblos, cosa que no corresponde en este caso para nada porque no es un pueblo originario, todos lo sabemos ”, dijo, y desató aplausos y gritos de “¡Viva la patria!”.

“Este hombre (por Milei) reivindica también la política de Carlos Menem, promotor y firmante de los acuerdos de Madrid, de manera que está por verse si es capaz de revertir estos 43 años de historia; debemos tener un poquito de paciencia, tal vez eso sería sí hacer algo importante para desandar estos 43 años, distinto a sus predecesores”, agregó luego el excombatiente, mientras lo observaba Villarruel.

Recordemos que en su discurso en Plaza San Martín, Javier Milei había dicho: "Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo".

Asimismo, Parodi habló de "la mala fe del Reino Unido" que realiza un "trabajo diplomático para penetrar la mente de nuestro pueblo para disuadir la causa Malvinas y encontraron algunos anglófilos serviciales".

"Resulta deprimente ver el desempeño de la política, que el enemigo aprovecha y sigue avanzando. No es él [por Milei] el único responsable. Consideramos inminente revertir esta acción desmalvinizadora”, expresó.

Captura de pantalla 2025-04-02 130339.png Juan Carlos Parodi, muy duro contra Javier Milei.

En otro tramo, Parodi se refirió al deterioro de la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel. “El 60% de los argentinos el año pasado nos ilusionamos con un gobierno distinto, con un estilo distinto, pero al poco tiempo se convirtió en un conventillo, similar a todo la anterior. Todos los presidentes, desde Ricardo Alfonsín hasta la fecha, se han peleado con sus vices. Esta fórmula que parecía sólida, con objetivos claros, lamentablemente al poco tiempo se resquebrajó ”, aseveró.

“Todo el poder que necesitan se lo damos con el voto para que resuelvan todos los problemas que tenemos. Y así pasa el tiempo y van dejando de lado las cuestiones importantes como el tema que nos toca hoy. Tristemente se va convirtiendo en una fecha más en el calendario. Si perdemos el sentimiento de pertenencia terminaremos siendo una colonia y cambiando esta belleza que flamea ahí (por la bandera) por un trapo cualquiera. Sería triste ese día”, prosiguió.

Finalmente, comprometió al Gobierno nacional a que "el próximo 2 de abril este tema esté resuelto" porque "es inminente revertir la acción desmalvinizadora".

Gustavo Melella también cruzó a Javier Milei

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, fue orador antes de Victoria Villarruel. Y en su discurso le contestó a Javier Milei que los "habitantes" de Malvinas son "ilegítimos", y le pidió que vaya a "sentir" el "frío".

"Hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales, ilegítimos, de las Islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso, todo lo contrario",disparó Melella en alusión a los dichos de Milei, aunque no hizo mención directa al libertario.

"Yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria. Fueron implantados y para eso echaron a todos los argentinos primero para después llevar a su propia gente. Ese no es el sueño de los fueguinos, ese no es el sueño de los argentinos", disparó Melella al hacer uso de la palabra previo al discurso de Villarruel.

