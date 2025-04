Las más conocidas "uniones" entre políticos argentinos y ex integrantes de Gran Hermano

Hace casi un cuarto de siglo, Lorena ingresó a la “casa más famosa del país” en su explosiva primera temporada. En 2001, el hijo de Lorena era muy pequeño y eso conllevó un desafío muy complejo para la “jugadora”.

Entonces, fue la primera en dejar ese formato pero alcanzó, no obstante ello, sus “cinco minutos de fama”.

El vínculo amoroso habría sido previo a la relación del ex Jefe de Estado con Fabiola Yáñez, la ex primera dama.

González del Valle se convirtió en una de la primeras en iniciarle una batalla legal a Telefe y Endemol por la firma de un contrato considerado leonino y por la explotación personal que habría sentido.

Se mantuvo durante años lejos de los medios masivos de comunicación hasta que su nombre fuera exhumando cuando aparecieron algunos escándalos atribuidos a Alberto Fernández. Actualmente, se desenvuelve como accionista y directora de una empresa de construcciones.

image.png Lorena González y Alberto Fernández

Romina Uhrig, la ex diputada nacional que entró a Gran Hermano

Estuvo dos años en la Cámara baja y también ejerció funciones durante la gestión en la intendencia de Moreno de su ex pareja Walter Festa antes de convertirse en protagonista del formado de Endemol.

En su video de presentación en Telefé, Romina dijo:

Vivo en Moreno y me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti,

Uhrig es una bella profesora de Educación Física que estuvo en pareja con el ex barón del conurbano.

“¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza y cada tanto me pongo botox”.

Su gran salto al conocimiento público se produjo en diciembre de 2019 cuando asumiera como diputada nacional.

Walter Festa perdió su territorio en 2019 en las PASO del Frente de Todos contra la actual intendenta Mariel Fernández.

La carrera de Uhrig naufragó al presentarse como concejal de Moreno y obtener en las PASO apenas el 2,5% de los votos.

image.png Ex intendente de Moreno, Walter Festa, y su ex pareja Romina Uhrig

Una ex GH a la que relacionaron sentimentalmente con José Ottavis

Rocío Gancedo fue una referente del popular entretenimiento pero terminó su vida de manera trágica: decidió suicidarse tras una fuerte depresión. Se arrojó del quinto piso de su departamento en Las Cañitas.

Se convirtió por su belleza en uno de los íconos sexuales de la televisión, tras su salida del formato.

Luego, decidió abrazar la fe y cambiar por completo su estilo de vida.

Se consideraba una militante política y estuvo a punto de ser candidata en La Matanza representando a Ramos Mejía.

Los programas de chismes la asociaron sentimentalmente en muchas ocasiones con el ex diputado bonaerense José Ottavis.

José es un hombre que sufrió mucho. Si se quiere poner plumas o polleras, si quiere ir al Bailando, se lo merece. Lo pagó por adelantado. por la vida sufrida que tuvo. Tiene amigas y amigos que lo aman y se merece todo lo que tiene.