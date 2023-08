Prófugo en Bolivia, 'Narco charrúa' Marset amenazó a periodistas

El periodista Darío Kneubuhler relató al programa "Algo Contigo" de Canal 4 (Uruguay) la tanda de mensajes amenazantes hacía su persona, primeramente, y a otros colegas por estar cubriendo el caso mediáticamente:

A la hora 18:05 me llega un mensaje de WhatsApp con 10 videos y una foto de un pasaporte, solo en uno se le ve la cara, en los otros nueve se ve una pared y él hablando

image.png

“Por lo que él me dijo se lo mandó a muchos periodistas, pero en ese momento ves que te llega un mensaje con un montón de videos que no se le ve la cara y capaz que lo ignorás porque no aparece, yo le empecé a preguntar quién era y ahí empezamos una charla donde él intenta explicar que me había mandado una foto del pasaporte, que nadie había visto, para confirmar que él era Marset", añadió el periodista uruguayo.

Con el tatuaje en el cuello, la cadenita y el número de pasaporte (foto enviada), el periodista Darío confirmó que la advertencia provenía directamente de Sebastián Marset, tal como sus colegas de Telenoche.

"Fue muy delicado porque es una persona que está requerida por la DEA, por Interpol, buscado a nivel mundial y acusado de por lo menos ser el ideólogo de dos asesinatos, es algo muy grande y muy importante y serio para un montón de personas", subrayó el periodista.

image.png Marset jugó, bajo su falsa identidad de Luis Amorín, en un club de la segunda división de fútbol en Bolivia.

Ahora bien, unos audios aparecieron en las redes sociales con la voz de Marset, a días del allanamiento 'trunco' en Santa Cruz, Bolivia. En ellos el capo narco deslizó que el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcóticos, FELCN, le dio aviso de la orden de captura a cambio de dinero:

Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FReportaDigital%2Fstatus%2F1686892559031783425%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset “contraataca enviando mensajes grabados en un video y mensajes vía WA amenazando a periodistas de Uruguay, Bolivia y Paraguay”



La pregunta: ¿sigue en Bolivia o en alguna estancia en Paraguay?



Siguepic.twitter.com/Yfogae52fR — REPORTA DIGITAL (@ReportaDigital) August 3, 2023

También, este jefe uruguayo del crimen organizado, supuestamente engañó a las autoridades bolivianas y al equipo de futbol en el que jugaba post Capiatá (B de Paraguay) bajo la identidad falsa de Juan Amorín, aunque ello no condice con el anterior relato.

“Todos creían que era Amorín. Ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tienen nada que ver con mis cosas y se están yendo al carajo ya con eso. Ya andan por todos lados vinculando gente que no tiene nada que ver conmigo”, afirmó el uruguayo

Live Blog Post Bolivia: Escapó el 'narco charrúa' Marset en megaoperativo Un gran operativo en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, ansió detener al narco uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, buscado por la Justicia paraguaya por el asesinato de un fiscal, por su propio país, Brasil y USA por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado. “Hemos movilizado más de 2.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados, hemos realizado más de 23 operativos, seis allanamientos y la detención de 12 personas", anunció el ministro del Interior boliviano, Eduardo del Castillo, quien también indicó que desde el sábado (29/07) "se han realizado una serie de allanamientos en el departamento de Santa Cruz” para dar con el prófugo Marset. El narco-líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), de 32 años, quien fue el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci –que estaba de vacaciones en Colombia con su esposa embarazada–, fue procesado en el 2013 en Uruguay por ser parte de un entramado de narcotráficos y otros dos delitos más. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMVDNoticias%2Fstatus%2F1686053489594581010%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1686053489594581010%7Ctwgr%5E191c03b32721937c15c6f28670274b0f54ede10d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fbolivia-escapo-el-narco-charrua-marset-megaoperativo-n558564&partner=&hide_thread=false #MVDNoticiasEl narcotraficante uruguayo Sebastián Marset -prófugo de la Justicia paraguaya desde febrero de 2022- fue descubierto en Bolivia, pero logró escapar junto a su familia, de un allanamiento realizado en su residencia. pic.twitter.com/3CUhTgr96Q — MVD Noticias (@MVDNoticias) July 31, 2023 En el marco de la operación Halcón (Uruguay), una avioneta repleta de marihuana cuyo destinatario era Marset y que era piloteada por el tío del expresidente Horacio Cartes (conocido como Papacho), fue incautada por la Policía y destapó que éste personaje era parte de una red narco del Cono Sur. En la prisión uruguaya La Libertad, Marset forjaría lazos con otros carteles internacionales, y tras recuperar su libertad después de 5 años, Marset se mudaría a Paraguay para jugar futbol de manera profesional en el equipo Deportivo Capiatá bajo identidad falsa, club de la B al que le pagó US$10.000 para portar la casaca número 10. Allí, el narco uruguayo comenzó una carrera como productor musical y organizador de conciertos que tapaba su devoción por el crimen organizado. Hace pocos días, la incautación de 265 kilos de cocaína en el barrio Cerro de Montevideo con la leyenda “King of South” demostraría vínculos con Marset, según las autoridades uruguayas. image.png No es un dato menor que Marset figuraba como dueño e integraba el plantel de Los Leones El Torno, que juega el campeonato de la Asociación Cruceña de Fútbol. Asimismo, utilizó documentación de la Confederación Brasileña de Fútbol y jugaba con el nombre falso de Luis Amorim, según informó el periodista uruguayo Lucas Silva. De igual manera, Marset está siendo buscado por la Interpol debido a un cargamento de 10 toneladas de cocaína incautado en Europa que evidenció el comercio entre Paraguay y Montevideo. "Este sujeto está siendo buscado por la Interpol, la DEA, por los países de la región, como Uruguay, Brasil y también el Paraguay", señaló el ministro boliviano. En cuanto a este megaoperativo en Bolivia, las autoridades locales declararon que Marset escapó cuando otra organización criminal -que coopera- tomó de rehén a un policía, quien ha sido liberado tras varias horas secuestrado. Según el ministro Del Castillo, Marset aún estaría en Bolivia trasladándose una camioneta Land Cruiser junto a su familia hacia la ciudad Cochabamba. En uno de los ocho allanamientos donde se alojó la familia Marset (esposa e hijos) y otros cómplices, el ministro Castillo confirmó que encontraron 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores para diversos tipos de armas, cuatro chalecos antibalas, una motocicleta, 31 vehículos, cuatro cuadratrak, un terix, marihuana, vehículos de alta gama y varios documentos. image.png Por el momento, tanto la esposa de Marset como el propio narco (y sus tres hijos) están prófugos. "Estos sujetos (Marset y su esposa) estarían escondiéndose dentro del departamento de Santa Cruz, junto a tres menores de edad que serían sus hijos", recalcó Castillo. El gobierno uruguayo estuvo en el ojo de la tormenta hace un tiempo por haberle otorgado a Marset un pasaporte que le permitió escapar de la justicia de Paraguay. Es que cuando el narco uruguayo estuvo detenido en Emiratos Árabes por un pasaporte paraguayo falsificado, solicitó al estado uruguayo que le otorgará el pasaporte en el Consulado del país árabe, y la Dirección Nacional de Identificación Civil uruguaya finalmente le imprimió uno con vigencia hasta el 2031.

Live Blog Post Horacio Cartes 'enchastrado': Corrupción, narcos y el Hezbollá El exmandatario de Paraguay Horacio Cartes, hace tan sólo días presentó una denuncia ante la Fiscalía General amparado en ser una supuesta víctima de una “persecución política”, en alusión a las famosas sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por presunto delito de corrupción) y las investigaciones de la Justicia paraguaya en torno a su persona por operaciones de lavado de activos y contrabando, tal como contó Urgente 24. De hecho, el candidato presidencial que siempre intenta acabar con el dominio colorado en los comicios, Efraín Alegre, ha lanzado hace un tiempo que “el mundo sabe que Cartes es un narco”, pero que en Paraguay es un “empresario exitoso”. image.png Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en poder de la fiscal general, Sandra Quiñónez, según los diarios ABC Color y Última Hora, el Grupo Cartes -y otras empresas como su tabacalera Tabesa- "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico". En ese sentido, la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos del Congreso paraguayo accedió al informe de 800 fojas, y el senador Jorge Querey fue contundente sobre los supuestos vínculos del contrabando de tabaco del Grupo Cartes con el narcotráfico: Tenemos en claro que, aquí hay una ruta de narcotráfico utilizado con el tráfico de cigarrillos y de armas, y son el mismo corredor logístico Tenemos en claro que, aquí hay una ruta de narcotráfico utilizado con el tráfico de cigarrillos y de armas, y son el mismo corredor logístico image.png Así, Cartes, el mejor amigo paraguayo de Mauricio Macri, tiene un prontuario delictivo, evasor y de curros en el país hermano, de larga data. Tal es así, que en la dictadura de Alfredo Stroessner pasó dos meses preso por haberse apropiado dólares oficiales a cotización preferencial sin haberlos destinado a la inversión declarada, pero luego es absuelto por la Corte Suprema. Nuestros compatriotas guaraníes aún recuerdan que en el 2000, la Policía aeronáutica incautó un avión de matrícula brasileña que llevaba 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína que aterrizó en Nueva Esperanza, la estancia de Cartes en Capitán Bado (Amambay). El nombre del expresidente paraguayo apareció nuevamente en los tabloides mundiales tras la filtración de un cable de Wikileaks, fechado el 5 de enero de 2010, en donde la DEA lo investigaba como sospechoso de ser parte de una telaraña de narcotráfico y lavado de dinero en la Triple Frontera. image.png Mauricio Macri y Horacio Cartes, dos expresidentes reunidos en Asunción. ¿Sabrá Mauricio del prontuario? Lo último, es que Cartes quedó metido en la operación Lava Jato, cuyo cabecilla Darío Messer -detenido y el "hermano del alma" del exmandatario- blanqueó millones de origen ilícito en transacciones y comisiones en 52 países. Tras el pedido de captura internacional en contra de Cartes por parte de un juez de Río de Janeiro (Marcelo Da Costa Bretas), fue beneficiado por un habeas corpus de parte del magistrado Rogerio Schietti Cruz del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Pero el poder político de Cartes no se ha debilitado a pesar de las 'manchas', y pese a perder su lacayo en las elecciones -y ahora imperar el ala liberal en el Partido Colorado-, aún mantiene influencia directa sobre parte de su bancada. “Cartes controla a un grupo grande de diputados y senadores, entre quienes distribuye cada quincena unos 5.000 dólares”, señaló hace poco Efraín Alegre, presidente del PLRA. Cartes, salpicado por 'narco charrúa' y el Hezbolláh En mayo de 2021 el fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado de Paraguay, Lorenzo Lezcano, quien es afín a Cartes (fue ex ministro del Interior y director de Inteligencia) recibió un informe del comando tripartito Argentina-Brasil-Paraguay sobre el clan narco de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que está prófugo en Bolivia y zafó de la detención en el reciente megaoperativo Con el caso judicial en sus manos, Lezcano decidió no dictar detenciones preventivas y lo cajoneo hasta que terminó en otro fiscal. Del mismo modo, tal como reveló Urgente 24, el gobierno uruguayo estuvo en el ojo de la tormenta hace un tiempo por haberle otorgado al narco charrúa Marset un pasaporte que le permitió escapar de la justicia de Paraguay. image.png Esto, debido a que el embajador paraguayo en Qatar Ángel Barchini, fue el responsable de advertir a las autoridades uruguayas que Marset (a quien calificó sólo como un futbolista uruguayo y no como un narco) estaba detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. La Dirección Nacional de Identificación Civil uruguaya finalmente le imprimió uno con vigencia hasta el 2031. En esa misma línea, Ashley Turismo del empresario uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, gestionó los traslados y alojamiento de la tripulación venezolana-iraní que viajó en el Boeing 747 retenido en Buenos Aires, tras cargar 750.000 dólares en cigarrillos provenientes de la tabacalera de Horacio Cartes, según información de la Diaria, que divulgó que la Justicia paraguaya investiga el uso del avión en el esquema de lavado del Grupo Cartes. image.png Asimismo, tal como informó Urgente 24, en el marco de la operación Halcón (Uruguay) una avioneta repleta de 450 kilos marihuana que aterrizó en Lavalleja, cuyo destinatario era Marset y que era piloteada por el tío del expresidente Horacio Cartes (conocido como Papacho) fue incautada por la Policía y destapó que éste personaje era parte de una red narco del Cono Sur. Erico Galeano, diputado colorado del sector de Horario Cartes, dueño del club de futbol Capiatá, de la B de Paraguay, también es investigado por participar en el esquema de lavado de activos de la organización criminal de Marset, a quien tuvo en su plantel y del que recibió US$10.000 por la casaca número 10. Una transferencia de 2.250.000 dólares de Galeano a Horacio Cartes, es la prueba, quien atribuyó ello a la supuesta devolución de un préstamo del banco Basa, que pertenece a Sarah Cartes. image.png Asimismo, según la Diaria, otros vínculos entre el narco uruguayo Marset y el expresidente paraguayo Cartes se evidencian en: El legislador colorado Galeano vendió el condominio Agua Village a Hugo Ramos González , imputado a requerimiento de la fiscalía antidrogas en la operación A Ultranza, que desarticuló la organización de Marset, en febrero de 2021. El predio, que era utilizado por la organización de Marset, fue vendido por un millón de dólares, en una operación mayoritariamente en efectivo y sin las declaraciones correspondientes.

vendió el condominio a , imputado a requerimiento de la fiscalía antidrogas en la operación A Ultranza, que desarticuló la organización de Marset, en febrero de 2021. El predio, que era utilizado por la organización de Marset, fue vendido por un millón de dólares, en una operación mayoritariamente en efectivo y sin las declaraciones correspondientes. El integrante del clan Marset , Hugo Ramos, es el hermano de la abogada del exsenador Óscar González Daher, del sector de Horario Cartes, y su hermano Ramón está condenado por lavado de activos y usura. E n la casa de Ramón González Daher se encontraron 20 cheques del empresario deportivo Mauricio Schwartzman, quien pertenecía al clan Marset y fue asesinado por sicarios, tras ser señalado como el responsable de conseguir el pasaporte paraguayo con el que detuvieron a Marset.

, Hugo Ramos, es el hermano de la abogada del y su hermano Ramón está E se encontraron 20 cheques del empresario deportivo Mauricio Schwartzman, quien pertenecía al clan Marset y fue asesinado por sicarios, tras ser señalado como el responsable de conseguir el pasaporte paraguayo con el que detuvieron a Marset. Job Von Zastrow, detenido en la operación A Ultranza como integrante del clan Marset, es el suegro del senador Sergio Godoy, perteneciente al sector Honor Colorado e investigado como testaferro de Horacio Cartes.

detenido en la operación A Ultranza como integrante del clan Marset, es el suegro del senador Sergio Godoy, El Grupo Fortune SA, integrado en 20% por el grupo Cartes, realizó transferencias a Mauricio Schwartzman , quien cumplía en el clan Marset un rol de organización de logística y gestionaba el vínculo con informantes de la Policía.

integrado en , quien cumplía en el clan Marset un rol de organización de logística y gestionaba el vínculo con El periodista Gabriel Pereyra informó que Pedro Invernizzi, un narcotraficante que se suicidó en prisión y que cayó en 2013 con la organización de Marset, estaba siendo defendido por Silvia Cuello, expolicía y defensora de Juan Domingo Viveros Cartes. En cuanto al expuesto vínculo de Horacio Cartes con el Hezbollá (agrupación terrorista-extremista islámica), según USA, el embajador Marc Osfield indicó el pasado enero en una conferencia en Paraguay que uno de los argumentos para establecer sanciones a Cartes y el exvice Velásquez fueron las pruebas fidedignas de pactos comerciales con los terroristas en términos de que la ruta del contrabando utiliza a menudo la misma que el tráfico de armas y drogas. El embajador estadounidense incluso manifestó que el Hezbolláh se reunió con Cartes-Velásquez y otros altos mandos en Paraguay, encuentros secretos donde “hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales” y llevaban a cabo una estructura de sobornos en beneficio comercial.

