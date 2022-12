Uruguay en el 'caso Marset': Ay Carolina Ache

“La conclusión es que tras un análisis exhaustivo y minucioso de los elementos de la presente instrucción, la suscrita instructora se permite concluir que no resulta constatado la ocurrencia de irregularidades administrativas”, señaló el reporte.

Sin embargo... es una versión con problemas.

marset44.jpg Sebastián Enrique Marset Cabrera.

¿Mintió Francisco Bustillo?

“Hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco muy peligroso y pesado”, le escribió el subsecretario del Ministerio del Interior de Uruguay, Guillermo Maciel, a su par en la Cancillería, Carolina Ache, el 03/11/2021 a las 17:36, comienza la crónica de Lucas Silva para La Diaria, de Montevideo.

Maciel quería saber si el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset seguía detenido o si había sido liberado, lo cual “sería terrible”.

“Hola dale te averiguo. Beso”, respondió la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, según consta en una conversación de Whatsapp, a la que accedió La Diaria, incluida en el expediente que se tramita en el Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo.

Los legisladores del Frente Amplio apelaron a esa sede judicial para reclamar que Cancillería entregue toda la información vinculada al proceso de entrega del pasaporte a Marset.

La comunicación por Whastapp entre Maciel y Ache contradice la línea argumental que defendió el canciller Francisco Bustillo el 22/08 en el Parlamento, cuando fue interpelado junto al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Ante una consulta de los interpelantes sobre el trámite de entrega del pasaporte, Bustillo respondió que la dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería “actuó naturalmente, como lo hace en millones de trámites administrativos, porque este era un trámite administrativo”.

“Hasta el día 03/03 [de 2022] -insisto- era un trámite administrativo; en noviembre [de 2021] nadie sabía quién era Marset”, dijo Bustillo en un pasaje de su intervención en la Cámara de Senadores.

fran bustillo.jpg Francisco Bustillo, otra vez complicado.

Los chats

Marset fue detenido el 10/09/2021 en Emiratos, cuando intentaba embarcar a Turquía con un pasaporte paraguayo falso. La primera comunicación de Maciel con Ache, según la documentación que avaló la propia abogada de la Cancillería, se dio el 21/09 a las 15:43.

El subsecretario de Interior llamó a su par en la Cancillería, no recibió respuesta y le pidió que lo contacte por una consulta vinculada a Marset.

“Queremos saber con qué tipo de documentos ingresó y qué nombre de número de documento utilizó”, escribió Maciel.

Ache se compromete a hablarlo con la dirección de Asuntos Consulares y a avisarle “apenas sepa algo”.

Menos de 15 minutos después, Ache le reenvió a Maciel la copia de un documento y 4 mensajes consecutivos que le habían mandado a ella: “Carolina te mando a Subsecretaria toda la info que nos llegó de Dubái. Ese es el doc falso que usó. Son 3 mails. Ahora te los paso”.

Esta comunicación del 21/09, según explicó el gobierno durante la interpelación, se había dado a partir de una consulta de la Brigada Antidrogas, que luego Maciel trasladó a la Cancillería.

El chat por Whatsapp entre Maciel y Ache, que ahora se incluyó en la carpeta judicial, muestra que la siguiente conversación entre ambos fue el 03/11 y el 05/11.

Aquel día Maciel la llamó, otra vez sin éxito, y luego le escribió: “Cuando puedas llamame, gracias”.

“Sigue detenido”, respondió Ache, más de 1 hora después.

El trámite formal para la emisión del pasaporte a Marset se había iniciado unos días antes de esa comunicación, el 28/10, pero Ache no se lo comentó a Maciel.

marset.jpg Los Marset.

El defensor

Alejandro Balbi, el abogado defensor del narcotraficante uruguayo, envió un WhatsApp a Ache el 17/11, y le pidió una reunión por “temas de la Cancillería”.

El 24/11, Ache se reunió con Balbi, quien le consultó -de acuerdo a la versión de Ache- cuándo saldría la próxima valija diplomática a Emiratos Árabes.

“No hay más que eso, es la verdad. Balbi nunca me solicitó ningún trámite y yo no hubiese accedido tampoco”, argumentó Ache durante la interpelación realizada el 22/08.

Luego ella agregó: “Entiendo que genere suspicacias; lo comprendo, pero eso ya es un asunto que a mí me excede”.

El sábado 10/08 el diario El Observador informó que la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos emitió una carta al Departamento Judicial de Abu Dhabi (uno de los Emiratos) asegurando que tramitaría un pasaporte legal uruguayo una vez que Marset fuese liberado.

La carta fue solicitada por Balbi y fue usada por la defensa de Marset para solicitar la libertad del narcotraficante.

La defensa planteó que Marset, preso por usar un pasaporte falso, no incurriría en ese delito a sabiendas ya que podía obtener un pasaporte uruguayo legal: argumento decisivo para que Marset obtuviera la libertad.

Divulgada esta información por El Observador, Ache escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, que luego borró: un fragmento del Martín Fierro, poema gauchesco del argentino José Hernández. “Ya le conozco sus mañas, Le conozco sus cucañas, Sé cómo hacen la partida, La enriedan y la manejan: Deshaceré la madeja Aunque me cueste la vida”.

luis-lacalle-pou-presidente-uruguay Luis Lacalle Pou: Las balas andan repicando.

Debate interno

Otra vez: los chats de Whatsapp incluidos en el expediente judicial revelan que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le preguntó a la vicecanciller, Carolina Ache, el 03/11/2021, “¿qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso?”, ya que se trataba de “un narco muy peligroso y pesado”.

Desde el Partido Colorado, al que pertenece Ache, se le pidió una reunión de urgencia para “aclarar” la situación. El Partido Colorado ya ha sido origen de varios problemas político-judiciales del gobierno de Lacalle Pou.

Según dijo el senador Pablo Lanz, coordinador de la bancada de Ciudadanos, la información “nos deja en una posición incómoda”.

Ciudadanos quiere “tener conocimiento pleno de cómo se han dado estos acontecimientos. Nosotros nos enteramos a través de las publicaciones periodísticas. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la vicecanciller para que nos dé explicaciones a la bancada del sector, para llegar a conclusiones”.

El líder de Cabildo Abierto, que también es parte de la coalición multicolor, el senador Guido Manini Ríos, dijo que no tiene “elementos para establecer la importancia o gravedad de la situación”, pero descartó que el intercambio entre Ache y Maciel le permita concluir que el canciller Francisco Bustillo le mintió al Parlamento.

Asimismo, Manini Ríos opinó que “son episodios que no debieron haber ocurrido, tanto este como el 'episodio Astesiano' (N. de la R.: por Alejandro Astesiano, ex jefe de seguridad del presidente Lacalle Pou), pero que pasan en el país, tal como han pasado otros episodios lamentables hace no muchos años. (...) No se puede hacer ruido que enrarezca el ambiente y no permita a la Justicia actuar tranquilamente. Creo que tiene que llegar a fondo en todos los temas y, una vez que están las responsabilidades determinadas, ahí sí se pedirá la cabeza de los responsables de cada una de las acciones. Mientras tanto hoy estamos especulando, es poco serio analizar la situación así”.

En entrevista con Canal 5, dijo que el canciller Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “quizás” se enteraron de estos chats, como él, recién ahora. “A mí me dieron una información, como se la dieron al FA, y en esa información no estaba esto. Ahora es un dato nuevo, lo analizaremos. Si hay responsabilidad, hay que asumirla, y si nos toca asumirla a nosotros o a alguno que integra el equipo de gobierno, habrá que asumirla. No se puede generalizar ni decir que hay una responsabilidad de todo el gobierno, que estamos todos confabulados en una asociación en la cual estábamos ocultando esto; yo me estoy enterando de este chat ahora”.

Guido Manini Ríos.jpg Guido Manini Ríos, por ahora no saca los pies del plato.

Yo no fui

En entrevista con el diario El País, Ache dijo que en todo el proceso de trámite del pasaporte ella no tuvo “ninguna participación” y subrayó que, “al momento de la tramitación del pasaporte, Marset no tenía ni antecedentes ni orden de captura nacional ni internacional”.

“Él cumplía con todos los requisitos que exigía la ley para obtener un pasaporte y además tampoco tenía requisitoria internacional. Cancillería preguntó esto, pese a que no había una obligación fijada por el decreto. Se fue más allá de la norma”, marcó la jerarca.

Cuando el Frente Amplio interpeló al canciller Francisco Bustillo, el jerarca aseguró que al momento de expedir el pasaporte no se sabía quién era Marset. Sin embargo, en noviembre de 2021, Ache ya había sido advertida por Maciel. Consultada sobre si no ve una contradicción en lo planteado, Ache marcó que “en ningún momento” habló “con Maciel de la tramitación de un pasaporte”.

“Él me pide una información puntual en 2 oportunidades y yo le respondo. Fue eso lo que yo dije en el Parlamento. Nunca se habló de una investigación que se estaba llevando en el Ministerio del Interior y todo eso que se supo después, él no me lo comunicó”, explicó la vicecanciller.

Según Ache, el pasaporte se podía entregar en tanto “se cumplían todos los requisitos de la ley y estamos en un Estado de Derecho”. Sin embargo, preguntó: “¿Y quién expide el pasaporte? Lo expide el Ministerio del Interior, no la Cancillería”.

Ella señaló que su ministerio interviene en el trámite sólo en 2 momentos: “Uno de ellos es con la mesa de entrada en el exterior, porque como el Ministerio del Interior no tiene oficinas, obviamente, la Cancillería toma las huellas, la firma y la foto. Todo va en un sistema en línea instantáneamente al Ministerio del Interior. Y es el Ministerio del Interior el que chequea la información y la seguridad, y otorga o no otorga, emite o no emite, aprueba o no aprueba e imprime o no imprime el pasaporte. Y una vez que lo imprime, lo manda a la Cancillería para que envíe el pasaporte al lugar”. Ache insistió en que “el único que puede negar la impresión de un pasaporte es el Ministerio del Interior. Yo contesto al subsecretario del Ministerio del Interior lo que él me pregunta en esas oportunidades”.

Para Ache, la entrega del pasaporte no implica “ayudar” a Marset, a pesar de que fue clave en su liberación y que Maciel le había dicho que sería “terrible” si quedaba en libertad.

Al respecto, ella apuntó: “Yo no pienso que eso sea ayudar. Pero además hay una cosa: quien me estaba diciendo eso lo hizo desde el lugar donde se terminó imprimiendo el pasaporte”. Además, reiteró que “el que expide el pasaporte es el Ministerio del Interior”.

Sobre la carta que envió la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos al Poder Judicial de ese país, que establece que el detenido iba a acceder a un pasaporte uruguayo, Ache dijo que la misiva se limitó a decir que “se iba a iniciar un trámite, y que eventualmente el Ministerio del Interior tendrá que aprobar o no. No se le asegura que se le va a dar. Y se lo hace en el marco de la normativa consular que Uruguay ratificó”.

En esta línea, remarcó: “La investigación administrativa da cuenta de que no hubo irregularidades, pero que tampoco hubo instrucciones de las jerarquías para que se mandara esa carta ni que se le diera celeridad”.

Respecto de mayores consecuencias políticas, Ache: "Yo no tengo nada para esconder. Realmente. Y aporté además los chats sin que me los pidiera la Justicia. La Justicia pidió a cancillería las comunicaciones y yo extraje de mi celular los chats de los días que el Frente Amplio pidió. Y estoy segura también de que va a quedar claro en la Justicia”.

-----------------------

Más noticias de Urgente24

Con su plan de moderación, reubican a Sergio Massa en 2023

Escrache a Diego Luciani: Desmienten relato de Artemio López

Mauricio Macri: 'Mufa' y ¿viajes a Qatar para 'colegio PRO'?

Horacio Rodríguez Larreta no vende a Córdoba (Macri sí)