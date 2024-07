Horacio Cartes: Contrabando y socio de la Hezbollah en la Triple Frontera

image.png

"El gobierno de Estados Unidos ha descrito que los agentes de Hezbollah utilizan empresas en esa región como fachada para financiar actividades terroristas en el Medio Oriente”, añade en alusión a que en “enero de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, ex presidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, entonces vicepresidente de Paraguay, por su participación en “corrupción sistémica que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay”.

En ese sentido, el medio sostiene que “en ese momento, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, reconoció los vínculos de Cartes y Velázquez con Hezbollah, mientras que el Departamento del Tesoro alegó que “representantes tanto de Cartes como de Velázquez han cobrado sobornos” en eventos privados celebrados por Hezbollah en Paraguay”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elsurti/status/1225460183507308544&partner=&hide_thread=false Una investigación asegura que los cigarrillos de la tabacalera del ex presidente Horacio Cartes, junto a la cocaína, armas y lavado de dinero en la Triple Frontera, benefician al PCC y grupos como Hezbollah pic.twitter.com/tZ1aKPk4bW — El Surtidor (@elsurti) February 6, 2020

Tal información del diario israelí que cita las sanciones de USA para con Cartés, condice con lo expuesto por la propia Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay que investiga desde hace dos años que el Grupo Cartes -y otras empresas como su tabacalera Tabesa- "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico".

Al respecto, el senador Jorge Querey, fue contundente hace algún tiempo sobre los expuestos vínculos del Grupo Cartes: "Tenemos en claro que, aquí hay una ruta de narcotráfico utilizado con el tráfico de cigarrillos y de armas, y son el mismo corredor logístico"

Asimismo, desde Paraguay, el propio Efraín Alegre del mismo Partido Colorado, declaró hace un tiempo que “el mundo sabe que Cartes es un narco”: pero dijo que se lo excusa a nivel local en que es un “empresario exitoso” y que también despliega una red de sobornos para acallar jueces y sumar partidarios.

“Cartes controla a un grupo grande de diputados y senadores, entre quienes distribuye cada quincena unos 5.000 dólares”, señaló Efraín Alegre.

Contrabando en la Triple Frontera de la Hezbollah- Cartes

En la dictadura de Alfredo Stroessner, Horacio Cartés pasó dos meses preso por haberse apropiado dólares oficiales a cotización preferencial sin haberlos destinado a la inversión declarada, pero luego fue absuelto por la Corte Suprema.

Nuestros compatriotas guaraníes aún recuerdan que en el 2000, la Policía aeronáutica incautó un avión de matrícula brasileña que llevaba 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína, que aterrizó en Nueva Esperanza, la estancia de Cartes en Capitán Bado (Amambay).

El nombre del expresidente paraguayo apareció nuevamente en los tabloides mundiales tras la filtración de un cable de Wikileaks, fechado el 5 de enero de 2010, en donde la DEA lo investigaba como sospechoso de ser parte de una telaraña de narcotráfico y lavado de dinero en la Triple Frontera.

Asimismo, Cartes, quedó involucrado en la operación Lava Jato, cuyo cabecilla Darío Messer -detenido y el "hermano del alma" del exmandatario- blanqueó millones de origen ilícito en transacciones y comisiones en 52 países.

Pero, tras el pedido de captura internacional en contra de Cartes por parte de un juez de Río de Janeiro (Marcelo Da Costa Bretas), el ex presidente fue beneficiado por un habeas corpus de parte del magistrado Rogerio Schietti Cruz del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

image.png "Horacio Cartes y Hugo Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, organización designada por EEUU como una entidad que ha cometido actos de terrorismo", dijo Marc Ostfield, embajador de EEUU

Ahora bien, el vínculo de la Hezbollah con Horacio Cartés lo divulgó no sólo The Jerusalem Post en la columna de hace unos días, sino que el Departamento de Estado de USA, la DEA y el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, que dijo que "tanto Horacio Cartés como Hugo Velázquez tienen vínculos con la Hezbollah".

Departamento de USA sancionó a Cartes y Velázquez

Tal expuesto vínculo de Horacio Cartes con el Hezbollá (milicia chiita libanesa que respalda a Hamás) y las sanciones de USA para con él y su exvice, según el embajador Marc Osfield, radican en las pruebas fidedignas de pactos comerciales con los terroristas en términos de que la ruta del contrabando utiliza a menudo la misma que el tráfico de armas, de personas y drogas.

El embajador estadounidense incluso manifestó que el Hezbolláh se reunió con Cartes-Velásquez y otros altos mandos en Paraguay, encuentros secretos donde “hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales” y llevaban a cabo una estructura de sobornos en beneficio comercial.

En ese sentido, The Jerusalem Post profundizó y expuso lo mismo. Sostiene que los téntaculos de la Hezbollah en la Triple Frontera seguirán como si nada mientras no se corra al actual fiscal general de Paraguay, debido a la connivencia con la cúpula de poder cartista.

Además afirma que “esto se debe en gran parte a la comunicación facilitada por el enviado privado de Cartes a Rolón, el abogado Víctor Manuel Galeano Perrone. Perrone, conocido por vacacionar frecuentemente con Rolón, es el vínculo entre las políticas pro-Hezbollah de Cartes y la negativa de Rolón a investigar la red de lavado de dinero de la organización terrorista en Paraguay”.

TJP cita causas y crimenes no resueltos en la gestión del fiscal general Rolón, tales como los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia el 10 de mayo del año 2022.

Del mismo modo apunta a que Israel enfrenta “la desalentadora perspectiva de una guerra en múltiples frentes, la presencia de Rolón también significa que Cartes y Velázquez pueden seguir burlándose de Washington mientras realizan tráfico de influencias a favor de las operaciones de lavado de dinero que apoyan a Hezbollah”.

Agrega que pese a las sanciones “del Tesoro, el Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses” no se tomaron medidas inmediatas para confrontar y desbaratar la participación de Cartes y Velázquez con terroristas en el Medio Oriente.

La Casa Blanca no logró combatir los vínculos financieros de Hezbollah con América del Sur y con Paraguay en particular. La administración Biden no es una excepción (The Jerusalem Post) La Casa Blanca no logró combatir los vínculos financieros de Hezbollah con América del Sur y con Paraguay en particular. La administración Biden no es una excepción (The Jerusalem Post)

El diario también culpa a la gestión de Joe Biden de no enviar “un mensaje claro” al financista de las milicias yihadistas, al régimen de Irán, ni sanciones contundentes (tras pactar hace algún tiempo un canje de reos y desbloquearle activos congelados), lo que envalentona “a países como Paraguay para garantizar que un flujo creciente de financiamiento continúe fluyendo desde América del Sur hacia los bolsillos de Hezbollah”.

En el artículo el medio enfatiza que por lo que pasa en el norte de Israel, “las preocupaciones actuales sobre las actividades de Hezbollah en Paraguay también seguirán ensombreciendo lo que de otro modo podrían ser relaciones prometedoras entre Jerusalén y Asunción”.

Por último, el periodista Peter Marko Tase de The Jerusalem Post insta a los líderes del mundo y a la comunidad internacional a involucrarse en la cuestión de las células terroristas en la Triple Frontera y erradicar la connivencia de la política local: dice que la presencia de la Hezbollah en la región representa una amenaza a la seguridad de los países.

En mayo de 2021, el fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado de Paraguay, Lorenzo Lezcano, quien es afín a Cartes (fue ex ministro del Interior y director de Inteligencia), recibió un informe del comando tripartito Argentina-Brasil-Paraguay sobre el clan narco de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que está prófugo en Bolivia y que zafó de la detención en el reciente megaoperativo.

Con el caso judicial en sus manos, Lezcano decidió no dictar detenciones preventivas y lo cajoneó hasta que terminó en otro fiscal.

image.png

Del mismo modo, tal como reveló Urgente 24, el gobierno uruguayo estuvo en el ojo de la tormenta por haberle otorgado al narco charrúa Marset un pasaporte en Qatar que le permitió escapar de la justicia.

Esto, debido a que el embajador paraguayo en Qatar Ángel Barchini, fue el responsable de advertir a las autoridades uruguayas que Marset (a quien calificó sólo como un futbolista uruguayo y no como un narco) estaba detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. La Dirección Nacional de Identificación Civil uruguaya finalmente le imprimió uno con vigencia hasta el 2031.

Por otro lado, los medios de Paraguay y Montevideo divulgaron un entramado de contrabando entre CEOs de países limítrofes, que involucra a la empresa Ashley Turismo del uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, la cual gestionó los traslados y alojamiento de la tripulación venezolana-iraní que viajó en el Boeing 747, retenido en Buenos Aires. El avión tenía una carga de 750.000 dólares -en cigarrillos- provenientes de la tabacalera de Horacio Cartes, según información de la Diaria, que divulgó que la Justicia paraguaya investiga el uso del avión en el esquema de lavado del Grupo Cartes.

image.png

Otro suceso extraño que salpica al expresidente paraguayo, tal como informó Urgente 24, es que una avioneta repleta de 450 kilos marihuana que había aterrizado en Lavalleja y cuyo destinatario era Marset, era piloteada por el tío del expresidente Horacio Cartes (conocido como Papacho). La misma fue incautada por la Policía y ello destapó que éste personaje era parte de una red narco del Cono Sur.

Erico Galeano, diputado colorado del sector de Horario Cartes, dueño del club de futbol Capiatá, de la B de Paraguay, también es investigado por participar en el esquema de lavado de activos de la organización criminal de Marset, a quien tuvo en su plantel y del que recibió US$10.000 por la casaca número 10.

Una transferencia de 2.250.000 dólares de Galeano a Horacio Cartes, es la prueba, pero el expresidente lo atribuyó a una supuesta devolución de un préstamo del banco Basa, que pertenece a Sarah Cartes.

image.png

Asimismo, según la Diaria, otros vínculos entre el narco uruguayo Marset y el expresidente paraguayo Cartes se evidencian en:

El legislador colorado Galeano vendió el condominio Agua Village a Hugo Ramos González , imputado a requerimiento de la fiscalía antidrogas en la operación A Ultranza, que desarticuló la organización de Marset, en febrero de 2021. El predio, que era utilizado por la organización de Marset, fue vendido por un millón de dólares, en una operación mayoritariamente en efectivo y sin las declaraciones correspondientes.

vendió el condominio a , imputado a requerimiento de la fiscalía antidrogas en la operación A Ultranza, que desarticuló la organización de Marset, en febrero de 2021. El predio, que era utilizado por la organización de Marset, fue vendido por un millón de dólares, en una operación mayoritariamente en efectivo y sin las declaraciones correspondientes. El integrante del clan Marset , Hugo Ramos, es el hermano de la abogada del exsenador Óscar González Daher, del sector de Horario Cartes, y su hermano Ramón está condenado por lavado de activos y usura. E n la casa de Ramón González Daher se encontraron 20 cheques del empresario deportivo Mauricio Schwartzman, quien pertenecía al clan Marset y fue asesinado por sicarios, tras ser señalado como el responsable de conseguir el pasaporte paraguayo con el que detuvieron a Marset.

, Hugo Ramos, es el hermano de la abogada del y su hermano Ramón está E se encontraron 20 cheques del empresario deportivo Mauricio Schwartzman, quien pertenecía al clan Marset y fue asesinado por sicarios, tras ser señalado como el responsable de conseguir el pasaporte paraguayo con el que detuvieron a Marset. Job Von Zastrow, detenido en la operación A Ultranza como integrante del clan Marset, es el suegro del senador Sergio Godoy, perteneciente al sector Honor Colorado e investigado como testaferro de Horacio Cartes.

detenido en la operación A Ultranza como integrante del clan Marset, es el suegro del senador Sergio Godoy, El Grupo Fortune SA, integrado en 20% por el grupo Cartes, realizó transferencias a Mauricio Schwartzman , quien cumplía en el clan Marset un rol de organización de logística y gestionaba el vínculo con informantes de la Policía.

integrado en , quien cumplía en el clan Marset un rol de organización de logística y gestionaba el vínculo con El periodista Gabriel Pereyra informó que Pedro Invernizzi, un narcotraficante que se suicidó en prisión y que cayó en 2013 con la organización de Marset, estaba siendo defendido por Silvia Cuello, expolicía y defensora de Juan Domingo Viveros Cartes.

En cuanto al expuesto vínculo de Horacio Cartes con el Hezbollá (agrupación terrorista-extremista islámica), según USA, el embajador Marc Osfield indicó el pasado enero en una conferencia en Paraguay que uno de los argumentos para establecer sanciones a Cartes y el exvice Velásquez fueron las pruebas fidedignas de pactos comerciales con los terroristas en términos de que la ruta del contrabando utiliza a menudo la misma que el tráfico de armas y drogas.

