Si en términos de la fiscal Fossati, a Gustavo Leal, ex director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, le podría caber la nueva tipificación penal por el delito de encubrimiento tras su testificación y al omitir detalles, a ella misma con lo que dijo, ¿qué figura penal le cabe?

image.png Fossati

Entonces, debido a las ‘trabas’ para llegar a la verdad desde los ministerios, Presidencia y Fiscalía, y como “a nadie le interesa” la Justicia del caso, ya sea por estar manchados de corrupción o por presiones políticas, el caso se cajoneará, según la palabra de Fossati en los audios.

Ahora, la fiscal Fossati tomó una licencia médica por 15 días, y envió dos petitorios vía email al fiscal de Corte, Juan Gómez, según informó Montevideo Portal. Allí, dijo que entiende si se efectúa su remoción de la causa Astesiano, que le preocupa el “nivel de agresividad en mensajes de redes sociales”, y además solicitó una inspección técnica sobre su investigación en el caso Astesiano —aunque ello no es viable ya que infringiría la independencia técnica de la magistrada—

El fiscal de Corte negó que haya habido una petición por email de Fossati, pero puede haberlo mandado a la Secretaría de la Fiscalía de Corte”, pero “obviamente” él no maneja la secretaría.

image.png Juan Gómez y Gabriela Fossati. Fotos: FocoUy

En tanto, el periodista Carlos Peláez explicó a La Diaria que los audios de Fossati son de noviembre, y que aguardaron hasta marzo para exhibirlos mediáticamente a fin de no entorpecer la causa judicial. “En ningún momento me pidió reserva ni off the record ni nada por el estilo. Yo he hablado muchas veces con ella por otros casos, y siempre me decía 'esto es para ti' o 'después te digo cuándo se puede publicar'. Me conoce hace 25 años, por lo menos. Así que no es cierto. Yo no la grabé, obviamente; ella me mandó el audio”, sostuvo.

Estamos en un Estado mafioso. Ella sabe perfectamente cómo fue. Claro, ahora me odia, pero es su problema, yo no fui el que habló, sino ella. Yo le pregunté si era cierto lo de Sarandí Estamos en un Estado mafioso. Ella sabe perfectamente cómo fue. Claro, ahora me odia, pero es su problema, yo no fui el que habló, sino ella. Yo le pregunté si era cierto lo de Sarandí

Ante la revelación de los audios, Fosatti denunció por calumnias e injurias al director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el cual la había inculpado de cambiar la carátula legal del opositor Gustavo Leal de Testimonial a Indagatoria como mero chivo expiatorio: “¿Cuáles son las cosas por las que se indaga a Leal? Suena a empujones políticos, a distracción de un tema que es grave para el gobierno”.

En cuanto al director de Caras y Caretas, Grille publicó una columna editorial hace unos meses que enfadó a Fossati (además de la filtración de audios a través de uno de sus empleados): “Dejó contentos al presidente, a sus principales colaboradores y a los grandes medios de comunicación hegemónicos. El final no dejó bien parado al sistema de justicia y generó desconfianza en una parte muy importante de la ciudadanía”.

Más contenido en Urgente24

Mercado pago y la inversión de bajo riesgo: Adiós plazo fijo

Arde C5N: Renunció Víctor Hugo y echaron a otro periodista

Histórica ola de calor: ¿Se suspenden las clases?

Viva Air: Anuncian medida para pasajeros con próximos vuelos