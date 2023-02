Alejandro Astesiano y el 'truchaje': Leal será indagado

La fiscal Fossati, en tanto, notó una inconsistencia por omisión u otros en el testimonio de Leal —citado luego de que el ex custodio declarará que concurrió a la casa de sus padres para ofrecerles dinero— cuando testificaba en relación a su viaje a Barra do Chui, Brasil, donde acudió para entrevistarse con Raúl Astesiano, padre del ex custodia presidencial que está actualmente condenado, quien acusó abiertamente al presidente Lacalle Pou de haber ordenado directrices a su hijo. “Mi hijo trabajó en un sistema vertical. Si le pide algo el jefe, obviamente tendrá que hacerlo”, sostuvo.