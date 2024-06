Exsenador Gustavo Penadés en la mira por abuso: "Cuando era pendejo me atomizabas"

“Esperé todo el día ese llamado y nada, Gustavo. Por favor, vos y yo sabemos que levantás la voz y yo arranco mañana”, le insistía el hombre en varios mensajes, a los que Penadés no contestaba.

El 7 de marzo, el tono del ida y vuelta se torna un poco más picante, cuando ante la falta de respuesta, le saca un trapito sucio a Penadés: "Hola dime algo Gustavo… soy yo el que lo criaste desde los 13 pirulos”.

image.png Gustavo Penadés, exsenador del Partido Nacional |Gentileza Semanario Brecha

Ante esta tirada de oreja, el senador nacionalista reacciona. Media hora después, el hombre le vuelve a escribir por mensaje, agradeciéndole. “Gracias, Gustavo. Justo estaba mi mujer y me entran los nervios para hablar, ja. Bueno, no olvides hablar del trabajo. Gracias por estar”, le envió. “Gracias, Gustavo. Pude comprar cosas para la escuela”, añadió.

Los mensajes prosiguieron por los días siguientes. “Perdón por pedir pero te agradezco. Con lo que vos me venís ayudando es con lo que vengo comiendo”, le mandó el 15 de marzo. También le dijo que a otro día, era su cumpleaños. El 16 le recordó su 'relación estrecha y con retribución' de hace décadas. Años atrás “salíamos a comer y a comprar ropa, me regalabas perfumes y ahora ni me llamás”, según lo difundió Brecha.

Penadés seguía sin contestarle, hasta que en un punto el hombre le tiró un anzuelo y ofreció videos sexuales: “¿Quieres que te mande videos como te gusta a vos? Dime”. Penadés, entonces, le respondió: “Jajajaja, mandá”. Según Brecha, comienza a surgir un intercambio de mensajes, con fotos y videos, bien subidos de tono.

Luego de ello, el senador le reclama "más carne". “Te ganaste 2.000 pesos por tu cumple. Te los mando en un rato”, escribió Penadés pasado el mediodía. “Ya tenés Mi Dinero”, confirma.

En los días siguientes, el hombre sigue insistiendo para que Penadés le responda. “¿Te llegan mis mensajes? Pensar que cuando era yo pendejo me atomizabas a mensajes para coger. Con 13 pirulos”, le escribió el 24 de marzo. “Desde los 13 años hice lo que pedías. Mejor no aclaro por ahora”, mandó al día siguiente.

Recién el 28 de marzo, justo cuando la militante trans Romina Celeste había denunciado públicamente que Penadés había abusado de ella (cuando tenía 13 años), el hombre insistió: “¿Me vas a borrar después de 30 años haciéndolo? Año 1995, ¿te acuerdas?”.

El 29 de marzo, después de que Penadés diera una conferencia de prensa en la que negó las acusaciones, el hombre le volvió a escribir, en lo que sería el último mensaje que le envió: “Te escuché y enseguida tuve varios llamados. Bueno, Gustavo. Te sacaste un peso de encima. Vamos arriba. Pero cuidate”. “Por favor no te olvides de lo mío… que yo sí tengo el comodín”, le restregó casi como una amenaza.

Gustavo Penadés: 'llovieron' denuncias y una sola podría ser fake

Según reveló el semanario Brecha, son más de 100.000 páginas de información recabadas del celular de Penadés. Entre otros chats, publicó uno que recibió el 30 de marzo de 2023, después de conocida la denuncia pública de Romina Celeste Papasso y de la conferencia en la que el entonces senador nacionalista negó las acusaciones.

Romina Celeste Papasso, militante trans y oficialista dijo en marzo del año pasado (28/03/23) que cuando tenía 13 años había sido explotada sexualmente por Gustavo Penadés, en dos encuentros en los que supuestamente hubo dinero como retribución.

Tras esta primer denuncia se sumaron al menos seis víctimas del mismo modus operandi del político, que testificaron ante la Fiscalía, según la Diaria, uno de ellos también relató que era menor de edad cuando fue abusado por Penadés.

No obstante, el Oficialismo asegura que esto es una opereta que pretende instalar un lawfare para dañar la imagen del gobierno, especulación que comenzó ha afianzarse al interior del partido tras que la militante trans Romina Celeste (que también denunció al precandidato presidencial Yamandú Orsi por supuesto abuso), asegurara hace un mes que mintió con otra denuncia porque le ofrecieron un cargo -alguien que jamás nombraría-.

A principios de mayo, junto con la trabajadora sexual trans Paula Díaz, habían denunciado al otro político —además de Penadés—, puntualmente al precandidato a presidente Yamandú Orsi (por una presunta agresión en 2014), pero luego reconocieron públicamente que mintieron por directrices de 'más arriba': fueron detenidas por orden de la fiscal Sandra Fleitas, como contó Urgente24.

“Al otro día de hacer la denuncia me cayó la ficha de lo que había hecho”, contó la otra denunciante trans, Paula Díaz, al programa Santo y Seña de Canal 4, antes de ser detenida. Aseguró que fue Romina Celeste quien la incitó y diseñó la denuncia contra el ex intendente de Canelones, Orsi, y contra el exsenador oficialista Penadés.

"Las fotos de Penadés en el hotel son truchas, porque ella me dijo". Paula habló sobre la relación de Romina Celeste y Jonathan Mastropierro, y de cómo actuaron en el caso Penadés.

"Las fotos de Penadés en el hotel son truchas, porque ella me dijo", dijo Díaz en alusión a las fotos virales del supuesto encuentro entre Romina Celeste y Gustavo Penadés, un exdiputado —pero del Partido Nacional—, al que le habrían hecho la otra supuesta denuncia falsa: aseguró que Romina Celeste inventó la trama.

Sin embargo, puede que la causa contra el precandidato Yamandú Orsi sea fake, y llegado al caso alguna de las 11 denuncias contra Penadés (de la que Romina Celeste se hace cargo) pero es ilógico que el resto de las victimas -del exlegislador- hayan mentido a la Justicia.

