Tras caso Penadés, ahora el diputado Olmos acusado de acoso

image.png Martina Casás, la diputada suplente y denunciante de Olmos

“Siendo un tema que involucra a un diputado y a una diputada suplente, tiene que ir a un ámbito fuera de la organización, en el que hay capacidades, experiencia y se dota al tema de las mayores garantías para ambas partes”, expresó Roballo en alusión a que la denuncia ya pasó al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Consultado por El País, el diputado Olmos, acusado de acoso, declaró que las acusaciones de la diputada suplente lo tomó “absolutamente por sorpresa”.

“Trabajábamos a la par, teníamos una relación personal absolutamente correcta y afectuosa”, añadió.

“Sobre el fondo del asunto no me voy a expresar. Sobre el proceso, supe que una compañera había hecho una acusación y -más allá de que no coincido con la percepción de lo que me transmite, porque nunca vi nada concreto- planteamos el tema y lo discutimos colectivamente en nuestro grupo", indicó el legislador.

"Nos pareció que lo que daba garantías a todas las partes era que yo pidiese licencia, de forma de despejar cualquier incidencia mía en la tramitación del asunto", detalló el diputado y aseguró que junto a Casás trabajaban "a la par" y que mantenían "una relación personal absolutamente correcta y afectuosa".

