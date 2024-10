Kamala Harris: Renunció con escándalo una editora de Los Angeles Times

También fundó NantHealth -para compartir información sanitaria-; y NantWorks (ex ConkWest), para "hacer converger la tecnología de semiconductores de potencia ultrabaja, la supercomputación, el alto rendimiento, las redes avanzadas seguras y la inteligencia aumentada para transformar la forma en que trabajamos, jugamos y vivimos".

En enero de 2013 fundó NantOmics para crear tratamientos contra el cáncer basados en inhibidores de la proteína cinasa.

Organización

Soon-Shiong creó la Coalición Nacional de Inmunoterapia a principios de 2016 para incitar a las empresas farmacéuticas competidoras a colaborar en el ensayo de combinaciones de fármacos que combatan el cáncer.

Además, habló con frecuencia con Joe Biden sobre métodos más agresivos de lucha contra el cáncer, tal como la secuenciación de los genomas de 100.000 pacientes para crear una amplia base de datos de posibles factores genéticos.

A principios de 2021, Soon-Shiong fusionó NantKwest e ImmunityBio (ex NantCell), y nació ImmunityBio, que desarrolló una inyección de refuerzo de la vacuna universal contra la COVID-19 que induce células T y había llegado a los ensayos de fase III en Sudáfrica, con el objetivo declarado de bloquear por completo la transmisión y detener una marea endémica de variantes de la COVID-19.

En septiembre de 2021, Soon-Shiong y el presidente Cyril Ramaphosa -de Sudáfrica- anunciaron una nueva empresa llamada NantWorks para expandir la capacidad de desarrollo de vacunas para África.

En 2013, Soon-Shiongfue uno de los primeros inversores en Zoom, empresa de videoconferencias.

En 2019, Soon-Shiong ingresó a una empresa de tecnología basada en grafeno llamada Directa Plus. En 2021, Soon-Shiong anunció una nueva inversión en una empresa de energías renovables llamada NantRenewables. En 2022, invirtió en Sienza, una empresa de baterías de litio en Pasadena, California.

Patrick Soon-Shiong.webp Hábil Patrick Soon-Shiong, con US$ 11.300 millones.

La renuncia

El diario Los Angeles Times había apoyado a un candidato presidencial del Partido Demócrata desde la campaña de 2008 de Barack Obama.

La publicación Semafor informó que el consejo editorial del LA Times había decidido respaldar a Harris, hasta que el editor ejecutivo Terry Tang ordenó no publicar el respaldo.

Se dijo que la decisión vino directamente del propietario y presidente ejecutivo del periódico, Patrick Soon-Shiong.

En su carta de renuncia publicada por Columbia Journalism Review, Garza argumentó que bloquear el respaldo del consejo editorial a Harris hacía que el periódico “pareciera cobarde e hipócrita, tal vez incluso un poco sexista y racista”.

¿Cómo pudimos pasar 8 años criticando a [el expresidente Donald] Trump y el peligro que su liderazgo representa para el país y luego no respaldar a un candidato demócrata perfectamente decente, a quien previamente apoyamos para el Senado de USA?”, escribió la renunciante, y agregó que “permanecer en silencio no es solo indiferencia, es complicidad. ¿Cómo pudimos pasar 8 años criticando a [el expresidente Donald] Trump y el peligro que su liderazgo representa para el país y luego no respaldar a un candidato demócrata perfectamente decente, a quien previamente apoyamos para el Senado de USA?”, escribió la renunciante, y agregó que “permanecer en silencio no es solo indiferencia, es complicidad.

La decisión de no apoyar a ningún candidato en esta temporada electoral pone en peligro la reputación del periódico, ya que los apoyos políticos son un componente fundamental de la ética periodística.

Los observadores de la industria están muy atentos a las consecuencias de esta histórica decisión, según TheWrap.

Esta circunstancia es indicativa de patrones más amplios en el periodismo, donde el contenido editorial está cada vez más influenciado por la dinámica de propiedad.

La línea entre los intereses comerciales y la ética periodística se está volviendo cada vez más difusa a medida que las organizaciones de medios enfrentan demandas crecientes de los espectadores y los patrocinadores.

