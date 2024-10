Incómoda Kamala Harris en Fox: Inmigración y Joe Biden

image.png

Intentó sin éxito despegarse del actual presidente en la materia. “Quiero ser muy clara: mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden. Yo, por ejemplo, soy alguien que no ha pasado la mayor parte de mi carrera en Washington, DC. Invito a que se aporten ideas, ya sea de los republicanos que me apoyan o que estuvieron conmigo en el escenario hace unos minutos”.