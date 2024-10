Merentiel se despachó en las redes por los penales errados: "Aguante Boca"

Durante el duelo disputado en el estadio de Newell’s Old Boys de Rosario, más conocido como “El Coloso” Marcelo Bielsa de Parque Independiente, la “Bestia”, que no está pasando un buen momento como goleador, no pudo convertir su ejecución desde los 12 pasos y todavía sigue sin poder revertir una pésima racha desde que llegó al conjunto azul y oro.