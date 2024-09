Oportunidad única para Merentiel en Uruguay: el desafío de mostrarse ante Bielsa

Afuera Luis Suárez y Darwin Núñez: la chance de Merentiel en Uruguay

Luis Suárez.jpg Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay

La Bestia se mostró muy entusiasmado con la posibilidad que le dio el entrenador. "Me encuentra en un gran momento, haciendo las cosas bien y ojalá que en el algún momento me toque estar adentro de la cancha y demostrar lo que me trajo hasta acá", dijo mientras pasa sus días entrenándose con la selección.