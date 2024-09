Marcelo Bielsa en 2 frentes: zafó de la Conmebol pero fue acusado de maltrato

CONMEBOL oficializó las sanciones para Uruguay por los incidentes ante Colombia

Días atrás, CONMEBOL dio a conocer las sanciones para futbolistas de la Selección de Uruguay y dirigentes y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los incidentes registrados ante Colombia en la semifinal de la Copa América 2024.

La Confederación Sudamericana sancionó a once futbolistas y le impuso a la AUF una multa de U$S 20.000 y una advertencia por la infracción al artículo 21.2 inciso (vi) del Reglamento de Marketing y Medios de Comunicación de la Copa América.

Todos los jugadores de Uruguay que fueron sancionados

Darwin Núñez: suspensión de cinco partidos y multa de U$S 20.000

Rodrigo Bentancur: suspensión de cuatro partidos y multa de U$S 16.000

Mathías Olivera: suspensión de tres partidos y multa de U$S 12.000

Ronald Araújo: suspensión de tres partidos y multa de U$S 12.000

José María Giménez: suspensión de tres partidos y multa de U$S 12.000

Sebastián Cáceres: multa de U$S 5.000

Matías Viña: multa de U$S 5.000

Emiliano Martínez Toranza: multa de U$S 5.000

Brian Rodríguez Bravo: multa de U$S 5.000

Santiago Mele: multa de U$S 5.000

Facundo Pellistri: multa de U$S 5.000

Marcelo Bielsa fue acusado por la prensa uruguaya de haber “maltratado” a un joven delantero

Sin embargo, para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026, Marcelo Bielsa, actual DT de la Selección de Uruguay, dejó fuera de los convocados al joven delantero Agustín Canobbio, uno de los mejores futbolistas de ese país.

MARCELOBIELSAEN2FRENTESZAFODELACONMEBOLPEROFUEACUSADODEMALTRATOFOTO3.jpg Marcelo Bielsa recibió este martes (03/09) dos noticias, una buena y una mala, por un lado, la Conmebol no lo sancionará pero fue acusado de maltrato.

Canobbio había tenido buenas participaciones durante la Copa América, pero la no convocatoria para los choques ante Paraguay y Venezuela dejó entrever que la relación entre el DT y el delantero no es la mejor.

La prensa uruguaya indicó que fue raro que Canobbio no haya sido convocado pese a las sanciones a Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo, José María Giménez y Guillermo Varela, que fueron suspendidos por pelearse con hinchas colombianos durante la Copa América.

El periodista Diego Jokas indicó que Canobbio se sintió maltratado por Bielsa durante el torneo continental y que ahí empezó el distanciamiento.

¿Qué pasó entre Bielsa y Conobbio?

“Hubo un maltrato con Agustín Canobbio. Esto empezó a generar molestia en el jugador. Bielsa lo puso a alcanzar pelotas en un entrenamiento en la Copa América”, señaló el conductor del programa Polideportivo.

Entre los invitados en ese programa estaba Gerardo Pelusso, extécnico de la Selección de Uruguay, que también opinó sobre el tema: “Si hay un cortocircuito entre el jugador y el entrenador, es mejor que el jugador no esté”, sentenció.

En tanto, el padre del futbolista también se refirió al tema, aunque sin dar mayores detalles: “Él no disfrutó la Copa América. Eso es raro en un jugador. Si no disfrutás estar en la selección, algo no está bien”, declaró Osvaldo Canobbio.

Más notas de Golazo24

Este sería el capitán de la Selección Argentina sin Messi ni Di María

Rafa Mir, jugador del Valencia, fue detenido por agresión sexual contra 2 mujeres

Riquelme hace escuela: Newell´s imitó la inoperancia de Román en Boca

El 'Pollo' Vignolo cancelado por hinchas de River: No quieren que transmita los partidos

Caruso Lombardi durísimo con Chiqui Tapia: "Esto no es lo que elegimos"

San Lorenzo en guerra: Marcelo Moretti vs Matías Lammens (en medio de inhibiciones)