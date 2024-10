El curioso agradecimiento de Riquelme por los disturbios en el Boca-Gimnasia

image.png Riquelme en el medio de los disturbios, calmó a los hinchas y a los policías para evitár una desgracia mayor

Como si se tratara de cualquier persona y no del presidente de un club, Juan Román Riquelme bajó de su palco y comenzó a aquietar las aguas. Primero le pidió a la policía que no siquiera disparando y luego se dirigió a calmar a los hinchas de Boca, aunque no fue fácil. Recibió la ayuda de otros miembros de consejo y de algunos barras que habían cruzado casi todo el estadio desde la popular de Boca hasta casi la de Gimnasia.