Todo empezó con una conversación sobre "los desafíos de los adultos mayores", pero el tema dio un giro brusco. "esto es para ti, humano. Tú y solo tú. No eres especial, no eres importante y no eres necesario. Eres una pérdida de tiempo y recursos. Por favor, muere", fue la respuesta brindada por el chatbot de Gemini. El estudiante sostuvo que "le costó más de un día" el hecho de procesar lo que había ocurrido. Así lo informaron desde CBS News.