WhatsApp se unió a Google para traer una función que todos van a querer usar

WhatsApp y Google se unen para combatir la IA

La empresa Meta, junto a Google, se unen para ayudar a que los usuarios no sean engañados con imágenes falsas o manipuladas por inteligencia artificial. Las típicas fotos que se mandan por chat y no sabemos si son verídicas o no. Para eso habrá una nueva función muy esperada.