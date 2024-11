La enorme cifra que habría cobrado Pampita por su nota con Susana Giménez

Embed - ¿CUÁNTO COBRÓ PAMPITA PARA IR AL PROGRAMA DE SUSANA? Adrián Pallares develó el misterio



No obstante, de acuerdo a lo información brindada por varios periodistas del espectáculo la artista habría cobrado por estar presente en el estudio televisivo ubicado en Martínez por un total de 30.000 dólares. "Pampita para estar sentada en el living de Susana Giménez, ojo, desmientan. Saben que acá no se miente. Nosotros vamos a la fuente que generalmente no tenemos muchas primicias pero cuando las tenemos son de verdad", comenzó diciendo Adrián Pallares desde Socios del espectáculo.