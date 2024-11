Es un hecho: Oasis volverá a presentarse en la Argentina

Peleas de hermanos, el motivo de la separación de Oasis

Si bien al parecer actualmente la relación entre los hermanos está en un gran momento, es preciso destacar que las peleas entre ambos fueron las que generaron que la banda dejará de tocar.

Oasis se fundó en la ciudad británica de Mánchester y supo ubicarse como una de las bandas más destacas a raíz de éxitos como "Wonderwall", "Stand By Me" y "Stop Crying Your Heart Out", entre muchos otros hits.





Sin embargo, las reiteradas peleas entre ambos provocaron que decidieran dejar de tocar juntos. Las discusiones eran frecuentes y, en ocasiones, violentas.

El 28 de agosto de 2009 se separaron oficialmente y desde ese entonces no se habían vuelto a presentar en conjunto con el grupo musical. De acuerdo a una publicación de Liam Gallagher en X, el guitarrista reveló que fue quien generó la reconciliación. “Yo lo llamé, pero no le digas a nadie. No quiero que piensen que soy un tipo blando”, expresó con su característico humor sarcástico.

