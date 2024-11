Fake News de LPO con Carlos Kikuchi y Victoria Villarruel

De todos modos, Urgente24 se comunicó con Kikuchi al respecto y la respuesta del ex jefe de campaña de Javier Milei fue contundente: "Nada que ver. Lo desmiento. Con Villarruel no hablo desde agosto 2023. Fue para el cierre de listas de La Libertad Avanza, y me comuniqué a pedido de Javier Milei. No tengo idea por qué me mencionan sin siquiera preguntarme".