Lourdes Arrieta, Carlos Kikuchi y la desinformación de Eduardo Feinmann

“Estoy en la lista gracias a mis compañeros que me eligieron en una votación. Yo no tenía idea que me habían elegido. Les doy las gracias a ellos y a las autoridades. A todo el PL en general”, afirmó Lourdes.

“Soy una joven de 30 años, me gusta cantar, tocar el ukelele que aprendí de oído y con una aplicación. Me gustan las series coreanas y el animé”, resumió Lourdes, con una sonrisa de oreja a oreja al conocer los primeros datos de las elecciones. (...)".

Lourdes Arrieta iba 3ra. en la lista, después de Mercedes Llano y Facundo Correa Llano.

bunker-pd-milei-mercedes-llano-mechi-llano-partido-democratajpg.webp En el centro, Carlos Balter. Justo detrás suyo, Lourdes Arrieta: PASO 2023.

Carlos Balter

La presencia de Javier Milei en la Provincia de Mendoza comenzó por Carlos Balter y el Partido Demócrata. Luego resultó que ni Balter ni el PD satisfacían las expectativas de Milei, y se sumó a un grupo autodenominado 'libertario', que había organizado Partido Libertario.

En Mendoza, el PL es pre existente a la irrupción de Javier Milei en la política.

Nunca fue buena la relación entre Kikuchi y los militantes 'libertarios', tal como se encargaba de señalar Carlos Maslaton cada vez que posteaba contra Kikuchi y Karina Milei.

Si bien los partidos de orden nacional que integraban el frente 'La Libertad Avanza' fueron Partido Demócrata, Partido Unión Celeste y Blanco y Partido Renovador Federal, en el caso de Mendoza, el frente La Libertad Avanza se circunscribió a Partido Libertario y Partido Demócrata.

alianza_lla_mendoza.pdf

Según el propio Kikuchi le informó a Feinmann, "Arrieta entró en las listas que armaron los Demócratas en Mendoza. Cada partido local armó sus listas ya que ellos se hicieron cargo de sus campañas en cada provincia, con la excepción de CABA y PBA, donde las listas las armó Javier en forma personal".

Urgente24 recuerda que Milei sumaba personas en forma aluvional y sin mucho filtro. En parte, él se desentendió en la mayoría de los distritos.

En la página web del Partido Libertario se lee, el 29/08 a las 19:22:

"Desde el entorno de Javier Milei se está impulsando un partido propio de orden nacional denominado La Libertad Avanza (mismo nombre del frente que participó en el 2023). Para ello ha delegado la responsabilidad en diferentes coordinadores provinciales para que lleven a cabo los trámites judiciales y las afiliaciones necesarias para poder conformar dichas agrupaciones. Quien coordina la creación de dichos partidos en todo el país son los riojanos Eduardo y Martín Menem.

En Mendoza también se está gestando dicha agrupación partidaria, cuya persona encargada de llevar el proyecto a buen puerto es la Diputada Lourdes Arrieta, quien alcanzó su cargo tras integrar la lista del frente La Libertad Avanza en Mendoza como representante del Partido Libertario. (...)

La Diputada Lourdes Arrieta ha faltado a la verdad en varias oportunidades contando públicamente sucesos desde su participación en la campaña, hasta el día de su asunción como Diputada Nacional. Creemos que utilizar la mentira como herramienta para ganar adeptos es la peor de las estrategias. Los involucrados en el PL en todos esos hechos pueden desmentirlos y comprobar cada vez que la diputada falta a la verdad. (...)".

Evidente contradicción en estos párrafos del mismo texto.

Sin embargo, hay acontecimientos más graves en ese espacio:

Embed Ante la gravedad de las declaraciones públicas del Escribano Soloa Vacas, podríamos encontrarnos ante el hecho inedito de que se de cumplimiento al artículo 7 de la Ley 23298 mediante adhesiones fraguadas.

Abro pic.twitter.com/mAAeJZalox — Jose Caviglia (@JCaviglia) June 10, 2024

Martín Menem

Acerca de cómo Lourdes Arrieta fue diputada nacional, no hay mejor testimonio que el de José Caviglia, presidente del Partido Libertario de Mendoza. Hace 5 días él le concedió su relato a la web mendocina Memo. Aquí un fragmento significativo de la entrevista de Hernán Bitar:

"(...) Aunque ya teníamos cierta visión sobre su familia y su accionar, tomamos recaudos. Cuando se perfilaba que Arrieta podía entrar al Congreso, nos reunimos con el resto de las autoridades del partido y ella, porque era militante departamental del Partido Libertario y entendíamos que el salto que podía pegar era muy grande.

(N. de la R.: en Las Heras fue precandidata a concejal en las elecciones PASO provinciales con la lista de Diego Martínez Palau, de La Unión Mendocina, a la intendencia. Pero antes, en diciembre de 2020, ella fue contactada por Gastón Pescarmona, cofundador del Partido Libertario mendocino, y se sumó)

-¿Preveían que podía pasar todo esto?

-Lourdes Arrieta no tenía mala oratoria, era una cara nueva y muy activa en campaña. Con cierto asesoramiento considerábamos que podía andar bien. No creo que sea una incapaz que no sirva, sino que quizás tuvo un salto muy grande desde su Las Heras natal, a una mega ciudad como Buenos Aires, en contacto con el Presidente, la Vice y sin asesoramiento.

(N. de la R.: Arrieta trascendió en la Cámara de Diputados de la Nación cuando, en el inicio del debate sobre la Ley Bases 1, cerró su discurso afirmando: “Viva Cristo, viva la patria, viva Malvinas y viva la libertad. ¡Si a la Ley Bases!”. Luego, el patito amarillo 'kawaii' en su cabeza."

-¿Los desconoció como Partido Libertario?

-¡Totalmente! Nosotros le dijimos que no le íbamos a poner asesores y que ella era libre de elegir a quien considerara de su confianza. Sí la aconsejamos en todo momento que debía ser gente capacitada. Ahí es cuando elige al hermano, (Martín Arrieta) que a juzgar por los resultados, fue su primer traspié.

El segundo, fue cuando me mandó un audio, siendo presidente del Partido Libertario en Mendoza, buscando limitar el accionar de otra joven militante, que es Cecilia Soler. No íbamos a tolerar que Arrieta quisiera censurar el pensamiento o las expresiones de una chica de 24 años.

Finalmente todo decantó cuando me dijo que iba a armar La Libertad Avanza en Mendoza, criticando a los militantes del Partido Libertario en Mendoza, que son quienes la respaldaron en 2023 durante la campaña y le permitieron llegar al Congreso.

-¿Esta situación llegó a oídos de funcionarios nacionales?

-En su momento, me comuniqué con 'Lule' Menem y le transmití mis preocupaciones y punto de vista por tantas desprolijidades en Mendoza. De hecho, cuando Arrieta me invitó a armar La Libertad Avanza y le dije que no, a los 2 días armó el acta constitutiva, y creó La Libertad Avanza por su cuenta en Mendoza. Pero, más allá de Arrieta, creo que el error o lo que no se puede entender, es que teniendo ciertas responsabilidades, como puede ser en el caso de la secretaria de Presidencia o el presidente de la Cámara de Diputados, no lo pudieran prever.

-¿Cómo prevén el armado libertario entonces rumbo al 2025? Digo por las diferencias...

-A ver... Como Partido Libertario en Mendoza, primero tenemos que definir si acompañamos o no al gobierno. Nosotros somos preexistentes a Milei y la verdad que no me gusta que insulten a personas de la talla de Roberto Cachanosky o al Dr. Ricardo López Murphy. Para resumirlo a nivel más básico, no queremos que La Libertad Avanza sea La Cámpora de Milei. Además, queremos un armado federal, no que nos impongan nombre y un armado de listas desde Buenos Aires. Los liberales tenemos presencia en todo el país y en más de 7 provincias. Somos conscientes de que hemos crecido gracias a la figura de Javier Milei, con quien coincidimos plenamente, pero no somos personalistas. Tampoco creemos en los liderazgos mesiánicos. Acá hay que definir si lo de Milei va a ser un gobierno libertario, como dicen los libros o un nacionalismo de derecha, como dice Donald Trump en Estados Unidos. Ese es el gran enigma del gobierno de Milei. (...)

-¿Piensa que con los escándalos de Lourdes Arrieta el gobierno tendrá que reformular La Libertad Avanza en Mendoza?

-Creo que el principal error en La Libertad Avanza y particularmente de Martín Menen, fue darle el partido en Mendoza. Pero después hubo otros... por ejemplo, ¿cómo puede una legisladora nombrar a un director de PAMI y después desplazarlo a su gusto porque no le responde? Esas son responsabilidades del Ejecutivo o en todo caso de negociación política de Martín Menem. Todo lo que ha ocurrido es más un revés para el presidente de la Cámara de Diputados que para Lourdes Arrieta. Ella fue el instrumento, de una serie de torpezas del gobierno. (...)".

(N. de la R.: Su relación con Martín Menem siempre fue muy especial, tal como si hubiera un conocimiento cercano previo. En crisis de nervios ella le dijo públicamente "mentiroso, cagón, me hiciste una cama, no tenés huevos".)

-------------------

Más contenido en Urgente24:

Viajes al exterior: Cuotas sin interés pero por tiempo limitado

Aeropuertos: Con esta tarjeta ya no se podrá ingresar gratis a salas vip

Las termas de agua turquesa que son un paraíso natural

Aerolínea low cost lanzó vuelos por $1.000 por tiempo limitado

Netflix estrena la miniserie que promete atrapar a todos desde el primer capítulo