"Han dejado afuera un montón de tuiteros libertarios para poner rosqueros mugrientos del conurbano"

Que como el siempre dice, le dije muchas cosas varias veces. Hoy coincido en todo con Fantino.

Nunca le dije Fantibio. pic.twitter.com/e6l1iS44Zf — Traductor (@TraductorTeAma) July 23, 2025

Con anterioridad, Sebastián Pareja había expresado en Radio Rivadavia y en X:

“La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente”.

El dirigente de LLA eligió ese mensaje para responder a las críticas surgidas desde sectores como Las Fuerzas del Cielo, un espacio digital que responde a Santiago Caputo.

“El Presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación”.

image Los tuiteros libertarios recordaron posteos de Sebastián Pareja luego de que Alberto Fernández ganara las presidenciales, en 2019

Alejandro Fantino le contesta con furia

“La tabula rasa para vos, Pajerta. Llamate a silencio. Te mofaste de los pibes de Las Fuerzas del Cielo y te cagaste en un montón de laburos. Este año Pareja se desempeñó en distintos niveles del Estado, cobrando sueldos financiados por nosotros, por los contribuyentes".

Ojalá lo limpien a este tipo. Karina, si estás a tiempo, limpialo porque este tipo va a traer problemas, sacátelo de encima, este tipo es absolutamente casta. Pareja es más casta que Scioli. Me hinché las bolas, tipos como este me desilusionan. Ojalá lo limpien a este tipo. Karina, si estás a tiempo, limpialo porque este tipo va a traer problemas, sacátelo de encima, este tipo es absolutamente casta. Pareja es más casta que Scioli. Me hinché las bolas, tipos como este me desilusionan.

Finalmente, el ex relator fue contra la titular de la cartera de Seguridad.

"Patricia Bullrich empieza a vender humo y pelearse con el que encuentre a mano. Cree que todos son pelotudos y toma a la gente de pelotuda. Quiere el lugar de Guillermo Francos o el de Santiago Caputo y está ayudada por un gran aparato mediático”.