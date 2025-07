Pampita recibió el mensaje de Martín Pepa que la fulminó: “Punto final”

Según la charla que mantuvo Méndez con un allegado al polista, la modelo le habría pedido llorando volver a estar juntos. Sin embargo, este no accedió y le dejó las cosas muy claras a la famosa: “Él le dijo que por favor lo deje de llamar y que respete su decisión, que no va a modificar. Es punto final. No habrá reconciliación. Él está decidido”, indicó el también periodista de Implacables, ciclo de El Nueve, sobre los dichos del ex de Pampita.