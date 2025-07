Cristian Traverso denunció aprietes de la dirigencia de Boca

La bronca del pueblo boquense es tal que un grupo de autoconvocados se agolpó en las puertas de La Bombonera para exigir la renuncia de Riquelme como presidente.

En el mediodía del miércoles 23 de julio, Cristian Traverso, ex futbolista de Boca Juniors, y ahora panelista en TyC Sports, realizó un durísimo descargo contra el chileno Carlos Palacios por su festejo de cumpleaños del pasado sábado 19 de julio por la noche, 24 horas después de haber sido silbado en La Bombonera contra Unión de Santa Fe.

"Para mí se terminó Palacios en Boca. Si soy el presidente de Boca, yo le rescindo el contrato. Porque ya me cansé. Y hablo como hincha, no por haber estado ahí adentro. No cansen más al hincha. Se ve que les importa un carajo. Pero por lo menos empiecen a respetar a Boca", dijo de manera efusiva Traverso mirando a cámara.

Y sumó: "Si él no quiere mostrarse, si él no tiene ganas, bueno, maestro, sigamos para adelante. Si todos los lunes tiene problemas, ya está. Cansa. Si tiene tendinitis en las dos rodillas, parte médico 'el señor Palacios tiene tendinitis hace un mes y no puede jugar'".

En Boca no cayeron bien los dichos de Traverso

Juan Román Riquelme no tiene redes sociales y no mira televisión. Sin embargo, al presidente de Boca le cuentan todo lo que sucede en el mundo digital y también lo que se habla en los canales deportivos. Y lo de Cristian Traverso no habría sido la excepción.

En ese contexto, el ex defensor xeneize manifestó, este jueves 24 de julio, también en TyC Sports, que habría sufrido aprietes por parte de la dirigencia azul y oro, a quien no le habría gustado para nada su descargo contra Palacios y las repercusiones que ello causó.

No me llamen más, no me van a intimidar. Si querés ir a fondo, vamos a fondo. Recibí un montón de cosas ayer, terminé a las 5 de la mañana. Si me vas a llamar porque no te gusta lo que yo digo, no me llames más No me llamen más, no me van a intimidar. Si querés ir a fondo, vamos a fondo. Recibí un montón de cosas ayer, terminé a las 5 de la mañana. Si me vas a llamar porque no te gusta lo que yo digo, no me llames más

"Todo lo que digo lo digo de corazón. No tengo ningún tipo de interés. Yo soy de Boca", aportó.

"Que te hagan llegar cuando hablo bien de Boca, aún jugando mal. Yo soy de Boca y si para mí ganar 1 a 0 es el mejor equipo del mundo", agregó Traverso. No aclaró para quién era el mensaje pero evidentemente apuntó hacia adentro del club. Algunos tuiteros teorizaron con que podría tratarse de Cristian Riquelme (alias 'Chanchi').

