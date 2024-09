Oscar Ruggeri y Cristián Traverso liquidaron a Marcos Rojo y a Riquelme tras el Superclásico

Repleto de bronca, el exjugador dio a entender que Riquelme le arma el equipo a Martínez y advirtió que ya va “a averiguar lo que pasó” en las horas previas al cruce con el “Millonario”.

OSCARRUGGERIYCRISTIANTRAVERSOLIQUIDARONAMARCOSROJOYRIQUELMETRASELSUPERCLASICOFOTO2.jpg Oscar Ruggeri y Cristián Traverso estallaron contra Marcos Rojo y Juan Román Riquelme tras la caída de Boca ante River 0-1 en el último Superclásico.

Al rato, Traverso disparó contra el actual presidente de Boca: “A mí un técnico que todo el año estuvo con el pianito, poner, sacar y ayer estuvo en modo pasivo... Algo pasó y yo no lo sé, ¡pero lo voy a descubrir! ¡Voy a descubrir qué es lo que pasó, eh!”. En referencia a Martínez, el exvolante le dijo: “Gambito, si te armaron el equipo no tendrías que haber dirigido más”.

“¡No sos más Gambito para mí! Se acabaron los sobrenombres... Ni Gambito, ni el otro, ni el otro. Nombre y apellido ahora, ¡a la mierda!”, enfatizó Traverso sobre Martínez. El exmediocampista remató de manera cruda y lapidaria: “¿Sabés por qué? Porque si vos me decís a mí, como jugador, que (Marcos) Rojo está mejor que (Aaron) Anselmino, como compañero me siento un boludo. Entonces, yo le suelto la mano al técnico este porque no me está respetando el grupo por una orden que viene de arriba. No sé si Román le dijo ´ponelo´ o se lo insinuaron, o ´este tiene que jugar...´. ¡No, hermano, tienen que jugar los que están bien! Y si querés poner a (Edinson) Cavani porque tiene calidad, ponelo, pero no lo saques a Milton (Giménez). Toda la semana hinchando las pelotas con esto. ¿Y después qué veo? A (Kevin) Zenón de 11. Porque... Después te lo voy a desglosar. En la conferencia me mareé. ¡Y no te vayas, Martínez, no te vayas! Porque hoy no entrenan a la mañana, iban a entrenar hoy a la mañana”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1838248438292480393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838248438292480393%7Ctwgr%5E837f1137b4c29b844b5e7c48bbbbe72005ddbbbc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3973121042927289344.ampproject.net%2F2409061044000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false "SI TE ARMARON EL EQUIPO... NO TENDRÍAS QUE HABER DIRIGIDO MÁS. YO LE SUELTO LA MANO AL TÉCNICO"



La opinión de Cristian Traverso tras la derrota de Boca en el Superclásico. pic.twitter.com/PQDTLiSjAG — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2024

Los anteriores ataques de Cristián Traverso contra Riquelme

En agosto pasado, tras el empate ante Independiente Rivadavia en Mendoza, el exfutbolista del “Xeneize” durante casi una década disparó munición gruesa y aseveró que “no es faltarle el respeto decirle al técnico” decirle algunas cosas por parte de los jugadores. “Diego, o Gambito, o Trululú, o como carajo le quieran llamar... Decirle: ´Diego, qué se yo, yo siento que... Yo soy (Lautaro) Blanco ponele. ‘Diego, yo siento que tengo que agarrar la pelota, correr 70 metros y tirar un centro, y después tengo que volver a marcar. Yo necesito que alguno me dé un apoyo para poder tocar y pasar sin pelota o llegar por sorpresa’”, comentó.

Además, el exjugador sostuvo que “si no lo ve el técnico, lo tienen que ver los ayudantes.. ¿O qué carajo hacen los ayudantes? Lo mismo que pasó con el gol contra Fortaleza... ¿Qué carajo hacen los ayudantes? Si ven que el técnico está perdido”. Incluso, reconoció que “el técnico puede estar perdido o tiene un quilombo en la cabeza porque está mirando otra situación y (Cristian) Lema se va a cabecear. Los compañeros mismos le tienen que decir, el arquero le tiene que decir: ‘Lema, ¿a dónde carajo vas?’”. En esa senda, insistió con que “los jugadores mismos le pueden decir ‘che, Diego’, si ven que está medio perdido”.

A plena furia, Traverso añadió: “Yo nunca tuve la suerte esa de decírselo a Carlos (Bianchi) porque nunca estuvo perdido, ¡un tipo que jugaba sin delanteros hacía ganar a Boca! ¡Este tiene 50 delanteros y no llegamos una vez al arco! ¿Te das cuenta por qué me caliento?”. Y completó: “Porque nosotros, en la historia, no tuvimos un Cavani. Tuvimos un (Martín) Palermo. No tuvimos a una figura del exterior con la carrera de Cavani. ¡Tenés a Cavani, boludo, figura mundial! ¡Hacele llegar la pelota! Lo único que tiene que hacer Cavani es pim, pim, bajárselas a los que vienen de frente, girar, y cuando le tiran un centro ir a rematar. ¡No correr a los tipos para recuperar la pelota, no correr 70 metros para atrás! Pero esto ya le pasó, ya se lo dije a Gambito. No le muevas la pelota así, al 9 tirásela, porque al 9 se la tenés que tirar...”.

Marcelo Gallardo in fraganti: el despectivo comentario que lanzó contra Boca

El Superclásico de la Liga Profesional 2024 fue para River. Con la vuelta de Marcelo Gallardo al banco de Núñez, también volvieron las alegrías para Núñez, y así fue cuando este último sábado 21/09 venció a Boca por 1 a 0 en La Bombonera.

Pero a pesar de la fiesta, un detalle quedó opacado y que, las cámaras, terminaron por identificarlo justo en el momento en que estaba sucediendo. Fue un comentario ciertamente despectivo que el entrenador del Millonario lanzó al aire contra la hinchada de Boca, luego de que al Xeneize le anularan un polémico gol de Milton Giménez por una mano previa.

Tras la decisión del árbitro Nicolás Ramírez de invalidar el tanto del delantero de Boca sobre la hora, que hubiera empatado un partido que terminó parejo, River se llevó el triunfo y además le cortó una larga racha a los de Diego Martínez: no perdían en La Bombonera desde octubre de 2023.

No solo eso, sino que tras la derrota las puertas de salida de Martínez quedaron en el menú del día. El DT afirmó tener fuerzas para seguir, pero también dio a entender que comprendía la situación. El Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, no da garantías con respecto a las decisiones que pueda tomar: la dirigencia de Boca ha perdido legitimidad en el último tiempo, incluso alguien con la espalda de Riquelme.

“Mugrientos de mierda”: la polémica frase de Marcelo Gallardo a la hinchada de Boca

El final del Superclásico estuvo cargado de tensión. Si bien River había jugado mejor, un Boca desesperado con más ímpetu que ideas iba a buscar el empate con lo que fuere sobre el final del partido. El Millonario, ya sin ganas de atacar ni meter un segundo gol, aguardaba replegado en su arco.

Diego Martínez ya había enviado a la cancha a Milton Giménez, delantero con gol y potencia, por un Edinson Cavani que llegó al partido en una pata. Sucedió que, tras un centro al área, Giménez llegó a cabecear la pelota y, luego trastabillarse por una clara infracción de Franco Armani que podría haberse sancionado como penal, cayó y empujó la pelota con la espalda para enviarla a la red. El problema fue que antes de caerse, tocó la pelota con la mano.

Para el árbitro Ramírez, que debió revisarla en el VAR, lo correcto fue anular el tanto y marcar la mano del futbolista de Boca. Mientras tomaba la decisión, el partido se frenó durante varios minutos. Una vez tomada, el banco del conjunto visitante explotó de alegría. En ese momento, a Marcelo Gallardo le calló una botella de agua desde la tribuna, que le mojó parte del saco. Allí, el entrenador de River lanzó una desafortunada frase que rozó el concepto discriminatorio. “Mugrientos de mierda”, alcanzó a decir.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/1837889957911839163?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1837889957911839163%7Ctwgr%5Eb97029dd371c9b2f743a839ef1766012ef38a2e6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fhoracio-pagani-exploto-contra-marcelo-gallardo-y-enmudecio-al-pollo-vignolo-n585904&partner=&hide_thread=false "Mugrientos de mierda"



La reacción de Marcelo Gallardo contra los hinchas de Boca Juniors que le tiraron gaseosa luego del gol anulado a Milton Giménez.pic.twitter.com/swMKYzK32x — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 22, 2024

Marcelo Gallardo ya planifica su próximo desafío: Colo Colo por Copa Libertadores

Una vez terminada la embriaguez del Superclásico, River ya debe ponerse a pensar en el próximo gran partido que tiene por delante. Debe jugar el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Colo Colo y en el Monumental. Será el próximo jueves (26/09). El resultado en la ida fue 1-1.

Embed - BOCA 0 - 1 RIVER I Resumen del partido | #TorneoBetano 2024

Más notas de Golazo24

Racing: una renuncia inesperada lo lanza como favorito en la Copa Sudamericana

La sorpresiva decisión de la Selección Argentina que beneficia a Lionel Messi

Escándalo: UEFA admite error garrafal en la última Euro

FIFA bajo sospecha: por qué la impactante lesión de Rodri la pone en jaque

Javier Castrilli: "Era penal para Boca"

Horacio Pagani explotó contra Marcelo Gallardo y enmudeció al Pollo Vignolo