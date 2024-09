Tucumán prohibió las fiestas electrónicas: Por qué se tomó la decisión

Un ejemplo es la provincia de Salta, en donde en la localidad de Rosario de Lerma también se prohibieron este tipo de fiestas. “Prohibimos las fiestas electrónicas porque los organizadores tenían causas por drogas”, argumentó en agosto el intendente de esa zona, Sergio Ramos.

Las reacciones en Tucumán

Los primeros en reaccionar a esta medida que llaman “arbitraria” fueron los productores de eventos de música electrónica, personas a las que Jaldo también apuntó cuando anunció la prohibición de las fiestas electrónicas.

En ese sentido, el gobernador apuntó contra los organizadores de las fiestas electrónicas y reclamó: "Que se hagan cargo si hay algún problema del tipo que estoy haciendo referencia y que se hagan cargo y respondan ante la Justicia".

"Cuando las cosas estén en reglas y estén dadas las garantías, recién vamos a empezar a conversar si las autorizamos o no", sentenció.

Eduardo Mesón, reconocido empresario y productor de “Proyecto Aborigen”, una fiesta cancelada el fin de semana pasado por la policía, expresó: “Me parece oportuno dar una respuesta a lo que dijo el gobernador y también dar a conocer la preocupación de todo lo que se vivió durante la semana pasada”. Además del daño económico que asegura que recibió, según él se le agrega el daño moral al prestigio que acumuló durante 20 años de trayectoria.

“Si hay presencia de droga en la provincia es responsabilidad de las políticas públicas, no de privados. Recibí intimidación policial durante los últimos 10 días que me hicieron cancelar dos eventos grandes con muchísima gente afectada y dinero que no se puede cuantificar todavía”, denunció Mesón al diario La gaceta de Tucumán.

“Como una productora, que no tiene ningún antecedente con la justicia, y con 22 años de trabajo, no tengo por qué pagar un error o consecuencia de una medida que me parece absolutamente equivocada”, disparó.

Tras el anuncio de Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo salió a respaldarlo este martes: “Yo siempre he dicho que lo que decida el gobernador, que no esté en contra de los intereses de Tucumán, lo voy a apoyar. Y el gobernador ya se manifestó claramente ayer”.

Y añadió, respecto a la repercusión de los dichos: “Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Cuando se toma una medida no se puede satisfacer a toda la sociedad. Yo creo que es momento de dialogar y de ver. Él dijo que, si se cumplían las condiciones y se garantizaba la seguridad de los tucumanos y tucumanas, no había problemas. Así que hay que trabajar en ese sentido, en cómo garantizamos la seguridad y la tranquilidad de todos”.