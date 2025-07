Carlos Palacios: Campeón del Mundo con Boca le pide a Riquelme que lo devuelva

Ese fue el pedido a Román, pero también se encargó de liquidar al chileno, a quien lo acusó de gustarle mucho la noche. Sobre Carlos Palacios dijo lo siguiente:

“¿Vos te pensás que en el cuerpo técnico son boludos? No son boludos. Los lunes siempre hay una excusa. Los lunes son como el día del peluquero o del panadero. Los lunes no quiere entrenar. Si vos me haces ganar 5 a 0, el lunes yo te hago masajes”.

Así arrancó, con los tapones de punta, como estaba acostumbrado adentro de la cancha. Estas fueron las primeras declaraciones sobre Carlos Palacios y su costumbre de faltar los lunes a las prácticas. Pero no quedó ahí, siguió:

“Si él no quiere mostrarse, si él no tiene ganas, bueno, maestro, sigamos para adelante. Si todos los lunes tiene problemas, ya está. Cansa. Si tiene tendinitis en las dos rodillas, parte médico: ‘El señor Palacios tiene tendinitis hace un mes y no puede jugar”.

Luego cerró comparando con su época de profesional en Boca, y dijo esto:

“Nosotros salíamos también, pero a la hora de entrenar, Santella nos rompía a todos. Si alguno venía malherido, había que cuidarlo, pero el domingo te solucionaba el problema. Tus compañeros sabían que vos después te vas a matar y que es una ocasión cada tanto. Ahora, si te pasa todos los lunes y todos los post partidos, hay momentos”.

De esta forma acusó al chileno de no estar responsabilizado con Boca y siempre faltar los lunes a los entrenamientos.

