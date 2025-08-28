Tan solo dos dudas: el 11 que pondrá Gallardo para enfrentar a Unión

image A casi dos semanas de la ida ante Palmeiras, River preocupa a su gente.

Unión de Santa Fe vs. River, por los 8vos. de la Copa Argentina

Este jueves por la noche (28/8), en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Tatengue y el Millonario chocarán desde las 21:15 horas por el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2025. El partido podrá verse en vivo a través de la señal de TyC Sports. También podés seguir el minuto a minuto en Golazo24.

El conjunto de Leonardo Carol Madelón viene de empatar 1 a 1 con Huracán por el campeonato doméstico. Comenzó abajo en el marcador por el tanto de Hugo Nervo, mientras que Marcelo Estigarribia igualó el trámite con un gol polémico de cabeza.

Embed "Estigarribia":

Por comentarios sobre el gol de Unión a Huracán en el #TorneoClausura pic.twitter.com/EUPiI4imYU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 24, 2025

En cuanto a los de Marcelo Gallardo, lo ya mencionado. Obtuvo el mismo resultado que su rival de esta noche ante Lanús en el Sur. Lo preocupante no solo es que no solo no pudo sostener la ventaja, sino que el rendimiento fue pobre.

La probable formación de Unión de Santa Fe vs. River

A falta de confirmación oficial, este es el probable 11 del Tatengue para esta noche:

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La probable formación de River vs. Unión de Santa Fe

Gallardo mantiene dos dudas en el armado del once titular. La primera radica en la zaga central y tiene que ver con si juega Paulo Díaz (arrastra un traumatismo sufrido en la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay) o si repite con Lautaro Rivero, de gran actuación ante Lanús.

La otra incógnita tiene que ver con el ataque. Juanfer Quintero y Facundo Colidio pelean por un puesto. Si juega el colombiano, el dibujo táctico será un 4-3-1-2. Si va de arranque el ex Tigre, será un 4-3-3 con él y Salas por las puntas y Driussi de centrodelantero.

El probable equipo de River para enfrentar a Unión de Santa Fe es el siguiente:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maxi Salas.