La China Suárez protagonizó otro escándalo el pasado martes cuando desde el programa Antes que nadie, de Luzu TV, anunciaron que iban a hacerle una entrevista. Esto se fue desdibujando con el correr del día y la polémica no tardó en llegar. Nico Occhiato, Diego Leuco, Ángela Torres, Yanina Latorre, Laura Ubfal y hasta OLGA metidos en el medio.
¿QUÉ DIJO?
La China Suárez apareció y puso el grito en el cielo por lo de Luzu TV: "Otra mentira"
La China Suárez iba a ser invitada a un programa de Luzu pero en el transcurso del día las cosas se fueron cayendo y la polémica surgió. ¿Qué dijo?
Las versiones indican que la China Suárez se bajó de la nota que iba a hacer con el periodista Diego Leuco en Luzu TV por ciertas exigencias de ella. Al parecer la actriz quería que esté presente Nico Occhiato a como de lugar y desde el canal de streaming se lo negaron. Ahí empezaron los idas y vueltas por ver quién tiene la razón.
La China Suárez rompió el silencio sobre Luzu TV
Vía respuestas de X (ex Twitter) la China Suárez fue atendiendo cada uno de los frentes abiertos que se dijeron en la tarde del martes. Una usuaria respondió a un tweet de Fede Bongiorno y dijo que fue "un mal manejo de su equipo" donde la que queda mal "es ella". La actriz no tardó en contestar: "Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia. No las puse yo, ellos querían que vaya a Nadie dice nada y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien", lanzó.
Además también la ligó OLGA, porque supuestamente este canal de streaming negó la entrevista con la China y además publicaron en contra de ella desde X: "Con respecto a Olga sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y twittearon esa pelotudez para seguir fomentando el hate", indicó la China Suárez.
Eso no terminó ahí, porque la modelo sostuvo que "nunca se enteró que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco" y de ser así "hubiera aceptado de una". La China atendió también al programa Sálvese quien pueda de Yanina Latorre, donde pusieron una captura de pantalla en la cual ella dejó de seguir a Nico Occhiato tras el escándalo. La misma les respondió que "nunca lo siguió".
La China Suárez le dio a todos para que tengan
"Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejás. Ahora, cuando tuviste que pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando no tuviste ningún problema", le dijo la China a Laura Ubfal.
El último frente que cerró la China Suárez, de tantos que se abrieron por una sola nota en un streaming, fue el de Ángela Torres: "Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming", indicó.
Al parecer la actriz no tenía idea de nada de lo que pasó durante el martes, los medios no tardaron en darle rienda suelta a la polémica y otra vez los programas de streaming quedaron en el centro de la escena.
