La China Suárez apareció y puso el grito en el cielo por lo de Luzu TV: "Otra mentira"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chinasuarez/status/1988439070662402058&partner=&hide_thread=false Lo más genial de todo, es que yo no me enteré de ninguna exigencia no las puse yo. Ellos querían que vaya a “nadie dice nada” y yo les dije que prefería ir con Leuco porque ya me había entrevistado años antes y lo había pasado muy bien. Eso pasa cuando hay mucha gente en el… — China Suarez (@chinasuarez) November 12, 2025

La China Suárez le dio a todos para que tengan

"Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejás. Ahora, cuando tuviste que pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando no tuviste ningún problema", le dijo la China a Laura Ubfal.

El último frente que cerró la China Suárez, de tantos que se abrieron por una sola nota en un streaming, fue el de Ángela Torres: "Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chinasuarez/status/1988441882796683468&partner=&hide_thread=false Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming. — China Suarez (@chinasuarez) November 12, 2025

Al parecer la actriz no tenía idea de nada de lo que pasó durante el martes, los medios no tardaron en darle rienda suelta a la polémica y otra vez los programas de streaming quedaron en el centro de la escena.

-----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Leonardo Sbaraglia opinó sobre la desinformación y su relación con la política

José María Listorti defendió a Marcelo Tinelli y contó cuál es el problema "que más le duele"

La miniserie de 6 episodios que todos maratonean en un día

La serie que todos recomiendan y es ideal para maratonear sin parar