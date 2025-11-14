Reconfiguración política en marcha: Gobernadores del norte analizan crear su propio bloque en Diputados

Las señales de distanciamiento de Jalil respecto de UxP ya habían aparecido en declaraciones públicas posteriores a las elecciones, cuando el mandatario afirmó que los dirigentes que optaron por el diálogo obtuvieron mejores resultados. Incluso deslizó que el peronismo parlamentario necesita “cambiar”, aunque puso en duda que el kirchnerismo esté dispuesto a hacerlo.

El impacto que podría tener el nuevo bloque en el Congreso

En el oficialismo siguen la situación con cautela. Ante consultas, desde La Libertad Avanza señalaron que están al tanto de la posibilidad, pero prefieren no anticiparse:

“Nos llegó el trascendido, pero somos prudentes opinando de otros sectores”, indicaron.

Aun así, algunas voces dentro del espacio consideran que un nuevo bloque surgido del norte podría facilitar acuerdos legislativos. “Todo lo que deje el kirchnerismo es bienvenido”, deslizó un dirigente de la bancada oficialista.

De concretarse, el interbloque aportaría alrededor de 11 diputados, un número relevante para el Gobierno, que busca sumar voluntades para avanzar con su agenda parlamentaria, entre ellas, el tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que prepara el Ejecutivo.

Movimientos en paralelo dentro del oficialismo

En este contexto, el Gobierno continúa con su estrategia de acercamiento a los gobernadores dialoguistas. El ministro del Interior, Diego Santilli, y la futura jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantienen contactos permanentes con las provincias para asegurar un escenario parlamentario más previsible de cara a las sesiones extraordinarias.

Mientras tanto, el armado norteño sigue en etapa de exploración. La decisión final dependerá de acuerdos internos y del clima político que se configure antes del inicio del período extraordinario en diciembre.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Manuel Adorni negó cambios en el Monotributo...por ahora

En Tigre, Julio Zamora vs. Sergio Massa (ahora por las polémicas torres)

Martín Llaryora apuesta fuerte: Poda de impuestos y suerte atada a la de Javier Milei