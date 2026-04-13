Outlook Lite muere para siempre: ¿Qué hacer ahora y cuánto tiempo tienes?

Según Neowin, “Microsoft ha fijado la fecha de fin de Outlook Lite en Android”, que “perderá oficialmente todo acceso al buzón” en esa fecha límite.

Microsoft avisó en octubre de 2025 que iba a cerrar su aplicación de correo compacta.

"La aplicación Outlook Lite se retirará a partir del 6 de octubre de 2025. Los usuarios existentes pueden seguir usando la aplicación durante un tiempo limitado antes de la retirada completa. Para seguir disfrutando de una experiencia de correo electrónico segura y con características, le recomendamos que cambie a Outlook Mobile", indicó Microsoft en ese entonces.

Ahora, el cierre definitivo parece haber llegado.

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¿Qué pasará con Outlook Lite ahora?

Tras la fecha límite, es decir, a mediados del próximo mes, "la aplicación Outlook Lite seguirá funcionando, pero el acceso al buzón estará deshabilitado y la navegación y las funciones dentro de la aplicación no funcionarán", explica Neowin.

Pese a esto, "Microsoft aclara que las cuentas de usuario no se deshabilitarán ni se eliminarán. Asimismo, indicó que todos los correos electrónicos, elementos del calendario y archivos adjuntos existentes seguirán estando accesibles cuando los usuarios inicien sesión en Outlook Mobile", agregan.

De acuerdo con el sitio especializado Xataka, "este movimiento buscaba aligerar el catálogo de software disponible en las tiendas móviles y dejar todo el peso de las bandejas de correo en la app completa: Outlook. Además, demuestra un hecho: los móviles más baratos han dejado de tener restricciones importantes de almacenamiento".

¿Qué hacer?

La recomendación de Microsoft es pasarse a la versión completa de Outlook: Outlook Mobile para Android e iOS.

Se puede buscar Outlook Mobile a través de Google Play Store. También existe una opción de actualización dentro de la aplicación Outlook Lite que lleva a Play Store.

Si buscas otra alternativa para usar la cuenta de Microsoft sin su software, Xataka menciona que "con Gmail puedes sincronizar una cuenta de Outlook, por ejemplo, también Proton Mail. O puedes acceder a Outlook desde la web y poner un acceso directo en el escritorio".

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