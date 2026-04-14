¿Cómo es el clon de Mark Zuckerberg con IA que Meta estaría creando?

"Añadieron que el personaje estaba siendo entrenado en los gestos, el tono y las declaraciones públicas del multimillonario, así como en su pensamiento reciente sobre las estrategias de la empresa, para que los empleados pudieran sentirse más conectados con el fundador a través de las interacciones con él", precisa FT.

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El próximo plan de Meta genera revuelo

La idea de crear una versión de Zuckerberg mediante inteligencia artificial ha generado opiniones divididas.

Synthesia, una startup británica, destacó que el hecho de que un alto ejecutivo de una empresa utilice la IA para aumentar su presencia interna ya no es ciencia ficción.

"Cuando se incorporan vídeos y voces con IA realista, la participación y la retención aumentan significativamente", declaró un portavoz de Synthesia, apunta The Guardian. "Las personas trabajan mejor cuando la información que necesitan les llega a través de un rostro o una voz familiar".

También han surgido comentarios entre los lectores del FT como: "¿Zuckerberg es humano?", "¿Alguien notará la diferencia?". Otros, han sugerido que el experimento podría ayudarle a Zuckerberg evitar momentos incómodos internamente.

Un dato no menor es lo que menciona The Guardian: "Hasta que Zuckerberg lance su versión de IA, tendrá que presentarse en persona en reuniones con miles de empleados de Meta, como la que mantuvo en 2023, dos días después de anunciar el despido de 10 000 personas. En aquella ocasión, el director ejecutivo fue interrogado por empleados visiblemente nerviosos sobre la seguridad laboral y el futuro del teletrabajo".

Una IA para que le ayude a ser CEO

Paralelamente, el director ejecutivo de Meta tendría otro proyecto en mente basado en IA: crear un agente del CEO que lo asista en su función, informó inicialmente The Wall Street Journal.

"El director de Meta Platforms utiliza la herramienta para obtener información más rápidamente, ya que la empresa busca incorporar la inteligencia artificial en todo lo que hace", indicó el medio.

Según FT, este proyecto es independiente de la versión IA de Zuckerberg.

inteligencia artificial humanoides

Meta lanza Muse Spark: ¿Qué es?

Vale recordar que, la semana pasada Meta lanzó Muse Spark, un modelo de IA diseñado específicamente para su uso en todos sus productos.

En Urgente24 informamos que Muse Spark representa un salto respecto a los modelos anteriores de Meta. Mientras Llama 4 fue recibido con críticas por su rendimiento, el nuevo sistema muestra resultados mucho más sólidos en pruebas comparativas, según datos difundidos por la propia compañía.

De hecho, evaluaciones externas como las de Artificial Analysis lo ubican entre los mejores modelos actuales, con puntajes que lo posicionan dentro del top 5 global según su índice de inteligencia artificial.

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