Crítico de Alberto Fernández y Sergio Massa, Alejandro Ramírez en la IGJ

El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, designó a la Inspección General de Justicia (IGJ) a Alejandro Ramírez, abogado que ha litigado contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA), fue crítico de Alberto Fernández y Sergio Massa.
Juan Bautista Mahiques designó en IGJ al abogado Alejandro Ramírez (Highton & Ramírez), crítico de Alberto Fernández y Sergio Massa.
Abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Alejandro Ramírez reemplaza a Daniel Vítolo.
Dato: él representó a Berg Watches S.A. en un litigio contra la AFA, relacionado con la venta de relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.
Pero la info más importante es que socio del estudio Highton & Ramírez, él es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y director del CES-Latam. Él escribió 'SAS – Sociedad por Acciones Simplificada' (Editorial Astrea, 2019).
Así Ramírez ha representado a la Argentina ante la UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), participando en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y la Guía Legislativa de la ONU sobre registro de empresas.
También representó ante la OEA para simplificar el derecho societario en América y fue co-redactor de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.
Especializado en SAS, Ramírez chocó con el gobierno de Alberto Fernández y con la IGJ. En 2023 defendió a emprendedores ante proyectos que buscaban limitar las SRL y SAS.
Y por ese tema también colisionó con Sergio Massa.
El Ministerio de Economía intentó crear un Registro de Emprendedores, en jurisdicción de la Secretaría de Desarrollo Productivo, con facultades para aceptar o rechazar quién podía ser considerado emprendedor y, por tanto, constituir una sociedad.
Ramírez se opuso. En 2023, él acusó al Poder Ejecutivo de que, en su intento de limitar las SRL y las SAS, podía llegar a disolver una sociedad y confiscarla.
