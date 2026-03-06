Crítico de Alberto Fernández y Sergio Massa, Alejandro Ramírez en la IGJ

También representó ante la OEA para simplificar el derecho societario en América y fue co-redactor de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.

Especializado en SAS, Ramírez chocó con el gobierno de Alberto Fernández y con la IGJ. En 2023 defendió a emprendedores ante proyectos que buscaban limitar las SRL y SAS.

Y por ese tema también colisionó con Sergio Massa.

El Ministerio de Economía intentó crear un Registro de Emprendedores, en jurisdicción de la Secretaría de Desarrollo Productivo, con facultades para aceptar o rechazar quién podía ser considerado emprendedor y, por tanto, constituir una sociedad.

Ramírez se opuso. En 2023, él acusó al Poder Ejecutivo de que, en su intento de limitar las SRL y las SAS, podía llegar a disolver una sociedad y confiscarla.

