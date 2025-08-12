Los hombres que comen este alimento tienen mejor esperma y testosterona

Tras analizar los datos, los investigadores encontraron que comer pescado una vez a la semana mejora la calidad del esperma y los niveles de testosterona.

Los autores del estudio escribieron que el grupo con consumo moderado de pescado mostró una mejor calidad de semen, mientras que el grupo con bajo consumo de pescado presentó la peor calidad seminal.

"El grupo con bajo consumo de pescado presentó niveles más bajos de testosterona, una disminución de espermatozoides no progresivos y un menor volumen seminal en comparación con el grupo con consumo moderado de pescado", indicaron.

Y agregaron: "Se detectaron asociaciones positivas entre la frecuencia de consumo de pescado, el volumen seminal y los espermatozoides no progresivos, respectivamente".

pescado dieta mdjaff.jpg

Pero, ¿Cómo comer pescado ayuda a la fertilidad masculina?

El equipo de investigación explica que, "la mejor calidad del semen y testosterona observada al aumentar la frecuencia de consumo de pescado de baja a moderada podría explicarse en parte por el hecho de que el pescado y los mariscos contienen compuestos importantes involucrados en el proceso normal de espermatogénesis y maduración de los espermatozoides".

Estos compuestos incluyen zinc y magnesio.

En general, se cree que el zinc es un mineral esencial para la fertilidad y la formación de esperma, mientras el magnesio ayuda a mejorar la producción y la motilidad de los espermatozoides.

En ese sentido, los investigadores concluyeron que "el consumo de pescado a un nivel moderado, como una vez por semana, conduce a una mejora en la calidad del esperma y en los niveles de testosterona".

El estudio se publicó en Andrologia.

Crisis de fertilidad en el mundo

La crisis de fertilidad en el mundo no es algo nuevo.

En 2023, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aporta pruebas "concluyentes" de la "elevada prevalencia mundial de la infertilidad".

De acuerdo con los datos obtenidos, una de cada seis personas tiene problemas de fertilidad en algún momento de su vida.

Por ello, la OMS indica que resulta "urgente" aumentar el acceso a una atención de la infertilidad asequible y de calidad para quienes la necesiten.

