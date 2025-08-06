El ejercicio de pocos segundos que mejora las relaciones sexuales

Asimismo, el médico indica que los ejercicios de suelo pélvico pueden contribuir a que la vagina no se sienta tan 'floja' (como coloquialmente se dice) y mejorar las paredes vaginales.

"Muchas mujeres, después del parto, sienten que su vagina no está tan tensa como antes y desean operarse. Sin embargo, fortalecer los músculos del suelo pélvico con ejercicios de Kegel puede tensarlo un poco más", explica.

"Podría estar más tenso porque las mujeres pueden contraer mejor los músculos, lo que podría mejorar la sensibilidad", agrega. "Aunque sea psicológico, puede ayudar a las mujeres a sentirse mejor con su suelo pélvico, lo que supone un beneficio positivo".

Ejercicios de Kegel hombres.jpg

Ahora bien, los ejercicios de Kegel no son sólo para las mujeres, los hombres también pueden beneficiarse.

En los hombres, los ejercicios de Kegel pueden ayudar a combatir la incontinencia urinaria y fecal. También tienen beneficios sexuales.

Algunos expertos indican que los ejercicios de suelo pélvico pueden ayudar a tener erecciones más fuertes, combatir la disfunción eréctil, mejorar la circulación sanguínea hacia el pene y controlar la eyaculación.

Por ejemplo, la Universidad de Harvard reseña que, "los ejercicios de Kegel fortalecen los músculos del piso pélvico y algunas investigaciones sugieren que pueden ayudar con la disfunción eréctil al aumentar el flujo de sangre al pene".

¿Cómo hacer ejercicios de Kegel?

Si quiere comenzar a hacer ejercicios de Kegel para mejorar su vida sexual, aquí hay una guía de UChicago Medicine que puede ayudarle, aunque siempre es recomendable consultar con un experto:

Asegúrese de que su vejiga esté vacía

Encuentra los músculos adecuados. Son los mismos músculos que usarías para detener la micción a mitad de camino

Aprieta y mantén esos músculos durante 10 segundos, y luego relájalos durante 10 segundos

Realice tres series por día de 10 a 15 ejercicios de Kegel cada una

