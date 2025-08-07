Conoce los peores alimentos para tu erección y desempeño sexual

Ahora bien, en un artículo del sitio especializado The Independent Pharmacy acerca de los mejores y peores alimentos para las erecciones firmes, incluyen entre los peores alimentos algunos que se consumen con mucha regularidad y que, en realidad, se deberían evitar.

“Los peores alimentos para la disfunción eréctil son aquellos que tienen un impacto negativo en la salud cardiovascular, los niveles de azúcar en sangre y los niveles de testosterona”, especifican los expertos.

En ese sentido, aquí hay algunos alimentos que podrían estar afectando las erecciones de los hombres secretamente:

Alimentos fritos

Si eres de los que consume alimentos fritos regularmente, entonces mejor piénsalo dos veces. Este tipo de alimento es rico en grasas saturadas o grasas trans que pueden estar pasándole factura a tu pene y erecciones.

“Comer muchos alimentos fritos puede provocar la acumulación de placa en las arterias. Esta placa puede restringir el flujo sanguíneo al pene, dificultando así la obtención y el mantenimiento de una erección”, indican.

Alimentos ricos en azúcar

Para nadie es un secreto que los alimentos con alto contenido de azúcares agregados pueden ser perjudiciales para la salud. Pero, ¿Sabías que también podría estar afectando tus erecciones?

En The Independent Pharmacy explican que: “Los alimentos con azúcares añadidos pueden provocar picos en los niveles de azúcar en sangre, lo que afecta la salud cardiovascular y conduce a una resistencia a la insulina, lo que puede contribuir a la disfunción eréctil”.

Alcohol

Si todavía crees que el alcohol beneficia las erecciones, es hora de que sepas la verdad. Y es que, cada vez, son más los expertos que advierten que el consumo de alcohol puede contribuir a la disfunción eréctil y un peor desempeño sexual.

“El consumo excesivo de alcohol también puede provocar aterosclerosis y presión arterial alta, que son factores de riesgo para la disfunción eréctil”, indican.

Alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados se han relacionado con mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, diabetes, obesidad, depresión, cáncer y más.

si aún no tienes suficientes razones para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, aquí hay una más: afectan negativamente la función eréctil.

En The Independent Pharmacy advierten: “Los alimentos procesados y con alto contenido de grasas pueden contribuir a la obesidad y a las enfermedades cardiovasculares, lo que puede tener un impacto significativo en la salud eréctil”.

