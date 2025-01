Victoria Villarruel más sola: renunció su aliada Claudia Rucci

“No son diferencias de fondo. Ella tiene otra forma de hacer política, es más contenedora, puede ver al otro, puede escuchar al otro”, había elogiado Rucci.

Victoria Villarruel y el acercamiento al peronismo no kirchnerista

Claudia Rucci milita en el peronismo no kirchnerista. Estuvo al lado de dirigentes como Gerónimo “Momo” Venegas, Francisco de Narváez, Eduardo Duhalde y José Manuel de la Sota. En 2019 fue elegida senadora por la provincia de Buenos Aires por la alianza Juntos por el Cambio (JxC) y dos años después se pasó al peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto.

Desde el Senado, Rucci logró notoriedad pública al encabezar junto con Villarruel un acto donde se descubrió un busto de Isabel Perón a quien se intentó reivindicar como primera presidenta de Argentina y latinoamérica. Ese gesto fue repudiado por todo el gobierno de Milei.

image.png Victoria Villarruel y Claudia Rucci en el Senado.

"No reivindico la figura de Isabel Perón. No fue una buena presidenta, no estaba preparada ni formada para el cargo", se quejó Patricia Bullrich por entonces. Luego, el Presidente afirmó: "Fue un error reivindicar a alguien que creó la Triple A" y añadió aberca del homenaje: "Yo no lo hubiera hecho".

Sin Rucci, a Villarruel se le complican sus planes de acercar a su espacio a los sectores de la derecha peronista que se consideran "nacionalistas".

