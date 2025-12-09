Polémica: Fuerte cruce entre libertarios y el gobierno de Maximiliano Pullaro

Enrico desestima el foco en las compañías y pone el ojo sobre los funcionarios del Gobierno, recientemente acusados en diferentes casos de corrupción.

"Lo que hace a la corrupción de un gobierno no son las empresas, sino los que coimean a las empresas". "Lo que hace a la corrupción de un gobierno no son las empresas, sino los que coimean a las empresas".

El Gobierno de Santa Fe salió a defender su política de obra pública.

Respuesta del Gobierno de Santa Fe

Para desmentir las versiones de falta de transparencia, el ministro detalló tres puntos fundamental sobre la administración de Unidos. En la Provincia, ganan las licitaciones "las empresas que coticen los mejores precios, revisando adecuadamente su documentación y su capacidad técnica", explicó y amplió que las concesionarias "cobran en tiempo y forma y se controla sus trabajos".

A su vez, criticó la falta de respuesta del Gobierno ante pedidos de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales en territorio santafesino, un pedido que viene desde hace dos años cuando Pullaro asumió.

En ese sentido, marcó una cierta diferencia con Nación: "Acá en Santa Fe no se le pide el 3% de coima ni nada a ninguno". Al respecto, hizo hincapié en un caso de "sobornos en la compra de medicamentos para discapacitados que quedó al descubierto en el gobierno de Milei", referenciando el escándalo ANDIS que salpicó incluso a Karina Milei.

"Después de que militantes libertarios difundieran un video con contenido falso para intentar ensuciar al Gobierno de Santa Fe, decidimos responder. Mostramos la transparencia con la que realizamos nuestras obras. Los datos son claros, no tenemos nada que ocultar. Los ataques solo buscan confundir a la gente. El Gobierno de Milei también licita obras con las mismas empresas", remarcó por medio de un video en sus redes sociales.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, salió al cruce de las acusaciones.

Pietroboni

Tal lo comentado por V24, la firma Lemiro Pietroboni S.A. tiene antecedentes judiciales que han generado controversia. En 2025, el juez federal Sebastián Casanello procesó a once personas y a las empresas constructoras Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. en una causa que investiga pago de coimas, fraude al Estado y falsificación de documentos en obras viales ejecutadas entre 2017 y 2018.

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos a ambas empresas por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de más de $632 millones. Entre los procesados figuran Maximiliano Pietroboni y Gabriel Pedro Losi, hijos de los fundadores de las respectivas compañías, quienes habían colaborado como arrepentidos en la Causa Cuadernos antes de fallecer en 2016 y 2020.

No obstante, la sociedad ha seguido participando en licitaciones tanto nacionales como provinciales. En febrero de 2025, Pietroboni S.A. resultó adjudicataria de la obra del puente Santa Fe-Santo Tomé por $39 mil millones, presentando la oferta más baja entre 10 empresas.

