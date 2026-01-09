La Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos incautaron este viernes en el mar Caribe al buque cisterna "Olina", con bandera rusa y vinculado a Venezuela, tras varios días de persecución por parte del Comando Sur estadounidense, el cual, desde hace una semana, continúa con el acecho de otros quince petroleros en aguas internacionales.
OPERATIVO EN ULTRAMAR
Estados Unidos incauta en el Caribe otro petrolero ruso (afín a Maduro) y acecha a quince
Las fuerzas especiales de Estados Unidos incautaron al "Olina", un buque cisterna ruso con crudo venezolano, y continúan persiguiendo a 15 petroleros, muchos de ellos con banderas rusas y vinculados al chavismo.
"Olina" es el quinto petrolero incautado en el marco del despliegue militar en la región caribeña (Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra estadounidense) y del “bloqueo total” impuesto en Venezuela contra los buques sancionados como parte de la política exterior del presidente Donald Trump contra el narcoterrorismo y para asfixiar el financiamiento del chavismo, así como embestir contra sus aliados, como Hezbolá, Moscú e Irán, quienes dependen en buena parte del petróleo venezolano y de sus ganancias.
La operación para confiscar este buque cisterna ruso, el cual transportaba crudo venezolano, fue llevada a cabo por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, contando con la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional y el despliegue del portaviones con propulsión nuclear USS Gerald R. Ford. Asimismo, tuvo apoyo logístico y de recursos del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, que integran el Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos (US Navy).
“Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: ‘no hay refugio seguro para los criminales’”, señaló el Comando Sur estadounidense a través de un posteo en redes, junto al video del operativo contra el buque cisterna Olina.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Olina forma parte de la llamada "flota fantasma" de Rusia y Venezuela, compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas. Noem aseguró que el buque, "sospechoso de transportar petróleo sometido a embargo", "había partido de Venezuela antes de ser interceptado".
Hace dos días, la Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos incautaron otro petrolero ruso, "Bella 1 / Marinera", vinculado a Venezuela, a unos 480 kilómetros al sur de Islandia:
"En el Atlántico, al sur de Islandia, helicópteros y al menos un buque de la Guardia Costera estaban siendo utilizados para tomar el control de un petrolero anteriormente conocido como Bella 1, bajo la autoridad policial de la Guardia Costera. Los oficiales indicaron que se enviarían a bordo capitanes y mecánicos del petrolero para operar el buque".
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Bella 1 intentó cargar petróleo en Venezuela, no logró concretar la operación y posteriormente se internó en el Atlántico Norte para evitar su incautación. Fuentes indican que el Marinera /Bella 1 se dirigía hacia el puerto ruso de Murmansk y que navegaba en aguas internacionales entre el Reino Unido e Islandia. Datos recientes lo ubicaban a unos 480 kilómetros al sur de Islandia, con rumbo al Mar del Norte. En la operación para incautar este barco al sur de Islandia, Estados Unidos desplegó aviones “cazadores de submarinos” P-8 Poseidon y helicópteros de combate AC-130J, según los datos de seguimiento de vuelo y dos funcionarios estadounidenses.
Llevaba más de dos semanas intentando evadir la incautación estadounidense. Cuando Estados Unidos comenzó a perseguirlo, se trataba de una embarcación apátrida que enarbolaba bandera falsa y estaba sujeta a una orden judicial de incautación
A pesar del actual operativo de confiscación y redada de Estados Unidos en aguas internacionales abiertas contra los petroleros vinculados al régimen chavista, cuyo líder, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas especiales el pasado 3 de enero, según The New York Times, el Ejército estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, ordenó el traslado de dos barcos de guerra de transporte anfibio, el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, al norte de Cuba.
Otras lecturas de Urgente24:
Le sacaron la ficha a Luciano Castro: Quién es la nueva mujer con la que se lo vincula
Revelan la noticia sobre Marcelo Tinelli y El Trece que paralizó a todos
El último escándalo de Pampita incluye a un exfutbolista, petardos y pan dulce
El nuevo drama de Romina Gaetani: "En primera fila se encontraba..."