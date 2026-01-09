Estados Unidos incauta en el Caribe otro petrolero ruso (afín a Maduro) y acecha a quince

Hace dos días, la Guardia Costera y el Ejército de Estados Unidos incautaron otro petrolero ruso, "Bella 1 / Marinera", vinculado a Venezuela, a unos 480 kilómetros al sur de Islandia:

"En el Atlántico, al sur de Islandia, helicópteros y al menos un buque de la Guardia Costera estaban siendo utilizados para tomar el control de un petrolero anteriormente conocido como Bella 1, bajo la autoridad policial de la Guardia Costera. Los oficiales indicaron que se enviarían a bordo capitanes y mecánicos del petrolero para operar el buque".

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Bella 1 intentó cargar petróleo en Venezuela, no logró concretar la operación y posteriormente se internó en el Atlántico Norte para evitar su incautación. Fuentes indican que el Marinera /Bella 1 se dirigía hacia el puerto ruso de Murmansk y que navegaba en aguas internacionales entre el Reino Unido e Islandia. Datos recientes lo ubicaban a unos 480 kilómetros al sur de Islandia, con rumbo al Mar del Norte. En la operación para incautar este barco al sur de Islandia, Estados Unidos desplegó aviones “cazadores de submarinos” P-8 Poseidon y helicópteros de combate AC-130J, según los datos de seguimiento de vuelo y dos funcionarios estadounidenses.

Llevaba más de dos semanas intentando evadir la incautación estadounidense. Cuando Estados Unidos comenzó a perseguirlo, se trataba de una embarcación apátrida que enarbolaba bandera falsa y estaba sujeta a una orden judicial de incautación

image El buque de guerra USS Iwo Jima en Puerto Rico, el pasado 17 de diciembre. | GENTILEZA REUTERS

A pesar del actual operativo de confiscación y redada de Estados Unidos en aguas internacionales abiertas contra los petroleros vinculados al régimen chavista, cuyo líder, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas especiales el pasado 3 de enero, según The New York Times, el Ejército estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, ordenó el traslado de dos barcos de guerra de transporte anfibio, el USS Iwo Jima y el USS San Antonio, al norte de Cuba.

