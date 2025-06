20/06, ACNUR: 24 horas prohibidas para Donald Trump y Benjamin Netanyahu

La población refugiada en el mundo se redujo un 1% a lo largo de 2024; es decir, llegó a 42,7 millones de personas:

36,8 millones de refugiados con gestión de ACNUR,

4 millones en situación similar a la de los refugiados,

5,9 millones de otras personas que necesitan protección internacional y

5,9 millones de personas palestinas refugiadas bajo responsabilidad de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Cercano Oriente).

Sin embargo, en comparación con la década anterior, el número total de personas refugiadas bajo el mandato de la UNRWA es más del doble: llegó a 36,8 millones a finales de 2024.

Por otro lado, la cantidad de venezolanos refugiados (370.200) y otras personas que necesitan protección internacional (5,9 millones) aumentó 2% en comparación con el año anterior.

La mayoría de las personas refugiadas permanece cerca de su país de origen; de hecho, a finales de 2024, el 67% de ellas había sido acogido por países vecinos.

El dinero

El sector humanitario en general y ACNUR en particular han sufrido recortes de financiación que han afectado gravemente a millones de personas en el mundo.

La escasez de fondos impedirá que las personas desplazadas reciban la asistencia y el apoyo que requieren para alimentarse y encontrar albergue.

Es probable que desaparezcan los servicios de protección, como los espacios seguros para mujeres y niñas refugiadas que corren riesgo de sufrir violencia.

Además, las comunidades que durante años han dado generosa acogida a las personas desplazadas por la fuerza, dejarán de recibir el apoyo que necesitan.

Por otra parte (y esto quizás sea lo más grave), la posibilidad de retornar al lugar de origen no se concretará, o bien los retornos no se darán en condiciones dignas ni se prestarán servicios adecuados en los países de origen.

En consecuencia, las personas que logren retornar no tendrán más opción que abandonar su lugar de origen nuevamente.

Para que disminuya la cantidad de personas desplazadas por la fuerza es necesario atajar de manera significativa las causas de fondo; es decir, los conflictos, el incumplimiento de los principios fundamentales del Derecho internacional humanitario, las persecuciones y otras formas de violencia.

Mientras tanto, son de suma importancia los recursos que no solo permiten satisfacer las necesidades humanitarias más apremiantes, sino también

apoyar a los países de acogida, proteger a las personas de los riesgos que plantean los peligrosos movimientos sucesivos, y ayudar a los refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza a encontrar soluciones duraderas.

El llamado

La iniciativa 'Hay un Llamado', invita a la sociedad a escuchar y responder el pedido de ayuda de las personas refugiadas y desplazadas.

"En un mundo sacudido por conflictos cada vez más complejos, el dolor humano se ha convertido en una constante. Frente a esta realidad, es urgente reforzar nuestro compromiso con la paz, escuchar el llamado de las personas refugiadas y desplazadas, y brindarles apoyo", afirmó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina .

10 razones para atender el llamado de las personas refugiadas y desplazadas:

El 40% de las personas refugiadas y desplazadas en el mundo son niños y niñas.

El 73% de las personas desplazadas forzosas son acogidas por países de ingresos bajos y medios.

1 de cada 5 mujeres desplazadas por la fuerza ha experimentado violencia sexual .

Las mujeres desplazadas forzosamente enfrentan un 20% más de riesgo de violencia por parte de sus parejas.

Con más de 14 millones de personas forzadas a huir de sus hogares en tan solo dos años y un tercio de su población desplazada, Sudán enfrenta la crisis de refugiados más grande y menos comunicada a nivel global.

De los 11,9 millones de habitantes de Haití , la inseguridad alimentaria aguda afecta a más de 5 millones de personas, más del 40% de su población.

A 3 años del comienzo de la guerra en Ucrania , más de 10,6 millones de personas tuvieron que desplazarse dentro y fuera del país.

A causa de los conflictos internos, en la República Democrática del Congo, 7,4 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza. De ellas, 8 de cada 10 permanecen dentro del país, obligadas a desplazarse en múltiples ocasiones, y más de 27 millones necesitan asistencia humanitaria .

Colombia es el 3er. país del mundo que alberga a más personas desplazadas en necesidad de protección. Actualmente tiene aproximadamente 7 millones de personas desplazadas internamente .

Afganistán enfrenta una de las crisis humanitarias de mayor proporción en el mundo. Cerca de la mitad de su población necesita asistencia humanitaria.

En 2024, el 92% de los 1,6 millón de retornos de personas refugiadas ocurrió solo en 4 países: Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Ucrania.

Muchos refugiados afganos, sirios y sursudaneses han vuelto a sus lugares de origen en condiciones adversas, y las circunstancias a las que llegan son sumamente frágiles.

En Ucrania, a pesar de que han pasado casi 4 años desde que estalló la guerra, muchas personas refugiadas en situación de vulnerabilidad han optado por volver; en parte, debido a los desafíos que han enfrentado al tratar de acceder a servicios y derechos en los países de acogida.

De manera similar, las personas que han vuelto a Afganistán han llegado a un país azotado por la pobreza y la inseguridad alimentaria (ambas generalizadas); el desempleo, que va en aumento; y servicios públicos muy deficientes.

En 2024, fue reasentada en terceros países la mayor cantidad de refugiados (188.800). Además, casi 88.900 personas refugiadas obtuvieron la ciudadanía o la residencia permanente en el país que les dio acogida.

Asimismo, más de 8,2 millones de personas desplazadas internas volvieron a su lugar de origen; se trata de la segunda cifra más elevada en la historia.

Sin embargo, dado que no se han consolidado la paz ni la estabilidad en sus países, muchos desplazados internos no logran salir de ciclos de retornos que van seguidos de nuevos desplazamientos y conflictos que se prolongan cada vez más. Por tanto, muchos de estos retornos no son sostenibles.

