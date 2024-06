Caso Ronald Ojeda: Familiares piden refugio ante Acnur y al FBI su apoyo

Para la determinación de identidad de evidencia genética levantada del cuerpo de Ronald Ojeda (...) se considere solicitar cooperación y asistencia internacional a Estados Unidos de América, particularmente del FBI Para la determinación de identidad de evidencia genética levantada del cuerpo de Ronald Ojeda (...) se considere solicitar cooperación y asistencia internacional a Estados Unidos de América, particularmente del FBI

Recordemos que la madrugada del 21 de febrero, cuatro sujetos encapuchados se hicieron pasar por la Policía de Investigación chilena, subieron al piso 14 del departamento del exmilitar venezolano Ronald Ojeda que vivía en el municipio de Independencia y lo raptaron: tras nueve días de desaparecido su cuerpo apareció descuartizado.

Ahora bien, en el documento presentado por el abogado de la familia de Ronald Ojeda, se pide también recoger como “denuncia de posible delito informático” los intentos de acceso a las redes sociales de la viuda desde el extranjero: uno de estos intentos se hizo el 8 de junio desde el estado venezolano de Mérida, aseguró el abogado, mostrando un pantallazo de Instagram.

El fiscal chileno Barros, a cargo del caso, dijo en abril que evidentemente “este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela” tras revelar que 2 sospechosos del crimen del teniente opositor habían huido a Venezuela. Incluso uno de ellos, Walter Rodríguez, trabajó para el ex gobernador de Aragua (con vínculos con la banda narco Tren de Aragua) y luego vicepresidente Tareck El Aissami, así lo divulgó La Tercera y Ex-Ante.

La relación entre el criminal y El Aissami se confirmó tras el hallazgo de un certificado del seguro social donde se evidenciaba que desempeñó un papel en el “GE despacho del gobernador”, así lo señaló ElPolitico.com

Walter Rodríguez Pérez, señalado como encubridor del delito, habría trabajado para El Aissami durante casi dos meses en 2015, cuando este último era gobernador del estado de Aragua. La revelación de esta relación ha puesto en el centro de atención al sospechoso, cuyo paradero aún es desconocido.

image.png El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab | Gentileza EFE

En ese sentido, tal como contó Urgente24, el fiscal Ángel Valencia ha mantenido confirmó que Walter Rodríguez estuvo a cargo de la “vigilancia y traslado de Ojeda” a la comuna de Maipú, donde se encontró el cuerpo del exmilitar. Tal sospechoso también enfrenta una “orden vigente de detención por su presunta participación en otros tres secuestros” en Chile, incluido el caso de “tres cuerpos encontrados en Curacaví en abril del año pasado”.

Por su parte, la familia de Ronald Ojeda ha pedido a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Chile, que se les brinde refugio en un tercer país, debido al temor que sienten en Santiago, mismo lugar desde dode fue secuestrado y masacrado el opositor venezolano.

“Hemos activado el procedimiento en Acnur para que las transfieran a un país seguro. Ellas (la viuda y la hermana de Ojeda) ya no se sienten seguras en Chile”, explicó el abogado de la familia ante El Libero.

A propósito de Ronald Ojeda Moreno: su familia cuestionó la labor de Carabineros, tal como se conoce a la Policía de Chile, desde el momento que llevaron la denuncia por el secuestro del militar que tenía asilo político en ese país.

El canal Tele 13 de Chile habló con familiares y amigos del joven de 32 años, a quien secuestraron de su vivienda en Santiago de Chile el 21/02 y hallaron muerto en una comuna de la capital de ese país.

La viuda de Ojeda Moreno le pidió a Chile: “No sean cómplices, no pueden ser cómplices, no pueden ocultar la verdad, es un secreto a voces, todos saben quiénes son los culpables. Obviamente yo ya sé quién es, pero no lo puedo decir (…) Detrás de esto está el Gobierno de Venezuela”.

Pero el presidente chileno Gabriel Boric alabó el trabajo de la Policía de Investigación de Chile (PDI) por identificar a los responsables, detener a uno de ellos y pedir la captura internacional contra otros dos que están en fuga.

La hermana de Ojeda Moreno apuntó a Carabineros:

“Si hablamos un poco del día en el cual fue capturado mi hermano, hubo una total negligencia de Carabineros de Chile, y lo digo de esta forma porque nosotros nos habíamos callado por todo este tiempo porque así nos lo habían recomendado”.

