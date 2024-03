Censura, Ronald Ojeda Moreno y Tareck El Aissami

Roland Ojeda, expreso político con una medida de protección internacional en Chile, murió el 01/03 mientras estaba secuestrado por desconocidos. La Fiscalía chilena ha relevado poca información oficial sobre el caso, para no comprometer la investigación en curso. El presidente de Chile, Sebastian Boric, ha manifestado que es un caso "gravísimo".

"VE sin Filtro ha documentado el bloqueo de 48 medios y 78 dominios de noticias en Venezuela"», alertó la ONG.

Además, ambos portales web de noticias republicaron el contenido de la agencia de noticias alemana Deutsche Welle (DW) el 05/03, que citaba una investigación de la organización InSight Crime en la que se denunciaba lo que muchos sospechan hace tiempo: que el gobierno de Nicolás Maduro está conformado por "una red compuesta principalmente por militares, que trafican cocaína, oro y extorsionan".

DW salió de los servicios de televisión venezolana por suscripción luego de que el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, lo acusara de "propagar el odio": 3er. acto de censura estatal en lo que va de mes.

Entrega del cadáver

A propósito de Ronald Ojeda Moreno: su familia cuestionó la labor de Carabineros, tal como se conoce a la Policía de Chile, desde el momento que llevaron la denuncia por el secuestro del militar que tenía asilo político en ese país.

El canal Tele 13 de Chile habló con familiares y amigos del joven de 32 años, a quien secuestraron de su vivienda en Santiago de Chile el 21/02 y hallaron muerto en una comuna de la capital de ese país.

La viuda de Ojeda Moreno le pidió a Chil:e “No sean cómplices, no pueden ser cómplices, no pueden ocultar la verdad, es un secreto a voces, todos saben quiénes son los culpables. Obviamente yo ya sé quién es, pero no lo puedo decir (…) Detrás de esto está el Gobierno de Venezuela”.

Pero el presidente chileno Gabriel Boric alabó el trabajo de la Policía de Investigación de Chile (PDI) por identificar a los responsables, detener a uno de ellos y pedir la captura internacional contra otros dos que están en fuga.

La hermana de Ojeda Moreno apuntó a Carabineros:

“Si hablamos un poco del día en el cual fue capturado mi hermano, hubo una total negligencia de Carabineros de Chile, y lo digo de esta forma porque nosotros nos habíamos callado por todo este tiempo porque así nos lo habían recomendado”.

Tareck El Aissami

Ya que mencionamos a ElPolitico.com/ vayamos a un texto del censurado sitio colega (en 1er. lugar porque si hay censura merece ser difundido, luego porque es un contenido de gran valor):

"La investigación sobre el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, en Chile, ha logrado reactivar las alarmas internacionales y concentrar la atención de varios gobiernos.

Tras haberse reportado su desaparición y el inicio de las investigaciones por parte del gobierno chileno, el cadáver de Ojeda fue hallado bajo cemento en un campamento irregular el pasado viernes, y las autoridades siguen desentrañando los detalles del crimen.

Ahora, días mas tarde de que se confirmara la muerte de Ojeda se sabe que uno de los prófugos tiene conexiones con Tareck El Aissami, exvicepresidente de Venezuela y figura influyente en el chavismo.

La relación entre el criminal y El Aissami se confirmó tras el descubrimiento de un certificado del seguro social donde se evidenciaba que Rodríguez Pérez desempeñó un papel en el “GE despacho del gobernador”.

Walter Rodríguez Pérez, señalado como encubridor del delito, habría trabajado para El Aissami durante casi dos meses en 2015, cuando este último era gobernador del estado de Aragua. La revelación de esta relación ha puesto en el centro de atención al sospechoso, cuyo paradero aún es desconocido. Walter Rodríguez Pérez, señalado como encubridor del delito, habría trabajado para El Aissami durante casi dos meses en 2015, cuando este último era gobernador del estado de Aragua. La revelación de esta relación ha puesto en el centro de atención al sospechoso, cuyo paradero aún es desconocido.

El fiscal Ángel Valencia ha mantenido la reserva en las diligencias, pero confirmó que Rodríguez Pérez estuvo a cargo de la “vigilancia y traslado de Ojeda” a la comuna de Maipú, donde se encontró el cuerpo del exmilitar.

Además, el sospechoso enfrenta una “orden vigente de detención por su presunta participación en otros tres secuestros” en Chile, incluido el caso de “tres cuerpos encontrados en Curacaví en abril del año pasado”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fiscalía ha intensificado su investigación para confirmar estos vínculos y esclarecer el crimen.

Hasta el momento, el único detenido por el asesinato de Ojeda es un joven venezolano de 17 años, ingresado de forma irregular al país y vinculado al Tren de Aragua. Este lunes, fue formalizado por el secuestro del militar. Los investigadores han seguido las rutas de los automóviles utilizados en el rapto, revisando las cámaras de seguridad públicas y de locales comerciales."

14 claves de un asesinato

Muy buen texto de la periodista Carola Briceño Peña;

Estos son los más recientes detalles sobre el asesinato del teniente Ronald Ojeda Moreno

1.- Al menos 7 los delincuentes involucrados en los hechos realizando diversas tareas, como cobertura, secuestro, vigilancia, traslados, encubrimiento, homicidio, entre otros.

2.-Tres de esos delincuentes serían venezolanos: el adolescente Ángel C.R, y Walter Rodríguez Pérez y Maikel Villegas Rodríguez.

3.- Hay una persona con acento chileno que actuó en la conserjería del edificio donde vivía Ronald Ojeda y que se quedó abajo, mientras una célula de tres subía para secuestrarlo.

4.-Cuando los secuestradores llegaron a la zona donde se escondieron, tuvieron que taparse con unas mantas sus disfraces de PDI. Esas mantas habían sido entregadas por personas con acento chileno, según versiones que maneja la prensa chilena.

5.- Los últimos movimientos del teléfono de Maikel Villegas Rodríguez se habían efectuado en Arica, por lo que las autoridades estiman que habría escapado de Chile.

6.-En el secuestro, el teniente Ojeda fue conducido en un vehículo con la placa patente clonada y se hizo un transbordo a otro en un punto ciego sin cámaras de Costanera Norte. A pesar de ese cuidado, algunos teléfonos mantuvieron sus GPS prendidos y al ser incautados por la PDI se pudo reconstruir parte de la operación mediante la triangulación de las antenas de telefonía.

7.-Los investigadores establecieron, además, que el celular de Ronald Ojeda fue destruido por uno de los criminales que usaba guantes y se sabe que desde ahí fue levantada una huella digital, pues quien habría recibido el aparato portaba guantes sin dedos.

8.-Por el rastro de la huella se identificó a Walter Rodríguez Pérez quien se encuentra prófugo y es investigado además por otras causas por secuestro y robo con intimidación.

9.-Uno de los delincuentes pagó con tarjeta la bencina que compraron, pero para acumular puntos promocionales dio su RUT con lo que su imagen quedó registrada y los investigadores pudieron determinar que estaría vinculado al Tren de Aragua.

10.- La causa de muerte que manejan hasta ahora es el ahorcamiento. Por lo cual, las autoridades tratan de precisar el lugar y más detalles para reconstruir el asesinato.

11.- Las autoridades también estiman que Walter Rodríguez Pérez logró salir de Chile.

12.- La persona que realizó la llamada el 29 de febrero la Brigada de Crimen Organizado (Brico) para alertar donde podría estar el cuerpo de Ojeda, ahora es un testigo protegido.

13.-De las versiones que se habrían logrado obtener hasta ahora, uno de los delincuentes que estuvo en el ocultamiento del cuerpo del teniente venezolano admitió: “Estamos metidos en algo grave”.

14.- A pesar de las versiones que señalan que habría que revisar las actividades de Ojeda Moreno, ha trascendido que este solo se la pasaba trabajando para mantener a su familia, por lo que no tenía bienes de fortuna ni le quedaba tiempo para actividades extras. Fuentes señalan que hasta vendía helados en las puertas de los colegios. Ojeda ha sido perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro desde 2017, cuando fue un preso político.

Meses después de ser encarcelado, con varios de sus compañeros de causa, varios jóvenes oficiales venezolanos, logró escaparse en uno de los traslados a los tribunales y huyeron del país.

En un principio, Ojeda se radicó en Perú, pero se movió a Chile porque no se sentía seguro en territorio peruano. El gobierno chileno le otorgó protección internacional, pero esto no fue suficiente para salvaguardarle de sus crueles enemigos. Durante siete años, el chavismo nunca dejó de perseguirlo. En un principio, Ojeda se radicó en Perú, pero se movió a Chile porque no se sentía seguro en territorio peruano. El gobierno chileno le otorgó protección internacional, pero esto no fue suficiente para salvaguardarle de sus crueles enemigos. Durante siete años, el chavismo nunca dejó de perseguirlo.

