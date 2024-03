Así fue el tremendo susto que pasó Olga Tañón en Venezuela

La puertorriqueña, quien viajó acompañada de su esposo que se mantuvo tranquilo, aseguró que pese al "tremendo susto", estaban "felices porque ya llegamos a Valencia".

"¡Nos vemos este sábado 02 de marzo en el Forum de Valencia!", añadió.

Ante esta situación, la reconocida cantante recibió mensajes de apoyo de sus fanáticos en las redes sociales.

Vale recordar que Tañón recientemente fue galardonada con un Premio Lo Nuestro a la Excelencia, que reconoce a los artistas que no solo han construido un legado musical impecable, sino que también han sido pioneros en su género.

En la 36ª edición del Premio Lo Nuestro, celebrada el pasado 22 de febrero. en el Kaseya Center de Miami, ‘La Mujer de Fuego’, ofreció un popurrí y compartió unas sentidas palabras:

“A todos los que han tenido que ver con esto, a mi papá que siempre me dijo que la palabra más hermosa que puedes decir en la vida es gracias. Gracias a todos los que comenzaron conmigo, a mi equipo de trabajo, gracias a mis papás que están arriba bailando merengue, que bien nos cuidan. Pero sobre todas las cosas, gracias a mis hijos que los dejo por seguir trabajando después de 38 años de carrera. 'I love you guys'. Yo sé que me están mirando. Gracias a mi esposo… y a todos los que tenemos compañía independiente como yo, y hay que fajarnos un poquito más. A ustedes muchas gracias por la confianza. ¡Puerto Rico!”, dijo.

Karol G también pasó un susto

A propósito del susto que sufrió Olga Tañón, vale mencionar que la cantante Karol G también vivió un momento de terror en un avión.

Tal como informamos en Urgente24, el avión privado de la cantante Karol G debió aterrizar de emergencia a los pocos minutos de haber despegado. La reconocida intérprete estaba junto a su familia y a su equipo de trabajo en el momento en que la nave sufrió el desperfecto en el aire.

A raíz de lo sucedido es que las autoridades del aeroplano decidieron llevar a cabo el aterrizaje imprevisto en el aeropuerto Van Nuys ubicado en la ciudad de Los Ángeles, durante la noche del jueves (29/02).

De acuerdo a la información que brindaron desde el canal estadounidense KABC no se registraron heridos y el piloto informó que había humo en la cabina.

Por medio de las redes sociales se volvió viral el momento en que la cantautora piso tierra firme.

El susto que le generó la situación no pasó desapercibido para los usuarios que observaron cómo la artista, quien hace unos días brindó un mensaje de apoyo para Venezuela, se abrazó a un grupo de personas tras el inconveniente aéreo.

